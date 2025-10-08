Соларните панели стават все по-евтини, бързи за изграждане и социално приемливи

Зелените енергийни мощности ще се удвоят в следващите пет години, сочат прогнозите на Международната агенция за енергетика (МАЕ), публикувани в доклада за развитието на възобновяемата енергия. Според данните към 2030 година ще бъдат добавени ВЕИ централи с капацитет от 4600 гигавата, тоест обединения дял на Китай, Европейския съюз и Япония днес. 80% от този растеж ще се дължи на соларните панели.

Те стават все по-евтини, бързи за изграждане - разрешителните за това стават все по-опростени и се издават бързо, а инсталациите са приемливи от обществото. По тази причина МАЕ очаква добавянето на соларни мощности с капацитет от малко над 3500 гигавата до 2030 година.

Вятърните турбини са по-проблемни. При тях има казуси с доставките, цените растат, а разрешителните за проектите се бавят. Нещо повече - в САЩ дори и одобрени проекти с всички разрешителни срещат трудности с новата власт в Белия дом. Но прогнозата на енергийната агенция все пак сочи, че вятърните мощности ще имат ръст от 873 гигавата - основно в Китай и ЕС.

При водните централи капацитетът за производство ще се увеличи със 154 гигавата, което до голяма степен се дължи на плановете за строителство на ПАВЕЦ, които се разглеждат като вариант за съхранение на електроенергия. Това е ключово при увеличаващия се дял на ВЕИ в енергийните мрежи.

Към края на 2030 година тези енергоизточници ще имат дял от 30% от световния енергиен микс. Това е удвояване спрямо нивата днес, се казва още в доклада. Това обаче означава, че енергийните мрежи трябва да станат по-гъвкави, което изисква и повече инвестиции. По отношение на транспорта делът на ВЕИ също ще се повиши от 4% днес до 6% през 2030 година. Основно става въпрос за използване на зелена електроенергия за зареждане на електромобилите, което ще се ускорява в ЕС и Китай.

Биогоривата получават по-широка подкрепа в Бразилия, Индонезия, Индия и Канада, както и в Европа.

По отношение на зелената енергия, използвана за отопление, делът през 2030 година ще бъде 18%, което е увеличение от 4 пункта спрямо нивата днес. Това отново е свързано по-скоро с използването на зелена електроенргия за отопление, както и включването на геотермална енергия.

САЩ блокират развитието на зелената енергетика

МАЕ ревизира своите прогнози за ВЕИ сектора в посока надолу с 5%. Значително намаление има по отношение на очакванията за развитието на зелената енергетика в САЩ - очакванията са с 50% по-малко мощности спрямо миналогодишната прогноза. Това се дължи на премахването на субсидиите и ограничения при вноса на оборудване, блокиране на работата на одобрени проекти и т.н.

Агенцията чака забавяне на развитието и в Китай, но в рамките на 5% спрямо предходните си публикации.

В същото време има компенсиране с по-бързо развитие на зелените проекти в Близкия изток и Африка (23%), както и в Тихоокеанския регион (9%). Очакванията на МАЕ за Европа също са леко завишени - с 3% спрямо миналогодишните анализи.

Зелената енергия и развиващите се страни

Бъдещето на ВЕИ изглежда обещаващо не само в ЕС, но и в развиващите се икономики. Индия например ще е сред лидерите, подкрепена от ръста на соларните панели на покривите на сградите, както и от нови водни централи.

Очакванията са, че Индия ще успее да изпълни целите си и до 2030 година да бъде вторият по големина пазар за ВЕИ технологии в света (след Китай). Капацитетът за производство на зелена енергия ще се увеличи 2,5 пъти за петте години до 2030 година.

Покривните фотоволтаици ще бъдат водещи и в Германия, Испания, Италия и Полша, както и в Саудитска Арабия и други държави от Близкия изток и Северна Африка. В Югоизточна Азия интерес има и към вятърните паркове, сочат анализите на МАЕ.