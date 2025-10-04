Соларни панели дават решение на дългогодишни проблеми с тока в Близкия изток

Соларните панели са решение на продължаващо десетилетия проблеми с електроенергията в редица държави в Близкия изток, пише Ройтерс. Агенцията сочи за пример соларния парк край Аден, един от най-големите градове в Йемен.

Той е изграден със средства от Обединените арабски емирства (ОАЕ) и захранва с електроенергия пристанището, жилищни и търговски сгради в контролираната от международно признатото правителство част от Йемен. Местните жители отбелязват, че централата с капацитет от 120 мегавата, е помогнала енергийната система, особено по време на летните горещини.

Соларната енергия се добавя към генераторите, горивото за които обаче е дефицитно в резултат на гражданската война в страната, която доведе и до разрушаването на инфраструктурата.

В последните години има ръст на потреблението на електроенергия в Близкия изток и Северна Африка, сочи и доклад на Международната агенция за енергетика (МАЕ). Той е породен от климатичните промени, които водят до увеличаване на температурите - редовно над 40°С през летните месеци. Темпът е два пъти по-бърз спрямо глобалните температури.

Населението в тези региони се увеличава, растат и доходите, отбелязват още експертите на МАЕ.

В доклада им за региона се отбелязва, че 40% от ръста в търсенето на електроенергия в тези зони се дължи на охлаждането и действията по обезсоляване на водата (през 2024 година страните в региона са обезсолили 12 млрд. куб. метра вода). Около 90% от електроенергията в тези държави се произвежда от петрол или природен газ, но вече доста държави, включително и Саудитска Арабия, търсят алтернативи, за да оставят повече суровина за износ.

Според прогнозите на МАЕ зелената енергия - най-вече соларните панели, ще се увеличат 10 пъти до 2035 година и ще имат дял от 25% от енергийния микс. Около половината от електроенергията ще се осигурява от природния газ, петролът ще бъде с дял от около 15%. Останалата електроенергия ще бъде произвеждана от ядрени централи, чийто дял се очаква да се утрои спрямо нивата днес.

През 2024 година инвестициите в енергийния сектор в Близкия изток и Северна Африка достигнаха 44 млрд. долара, като 40% от тези средства са насочени към мрежата, за да бъдат намалени загубите, които са два пъти повече спрямо средното в световен мащаб.

Соларните панели реално могат да помогнат и в тази посока - поставени на покриви, или близо до потребителите, те намаляват загубите по мрежата.