Русия подготвя механизъм за бързо изземване на западни активи

Руският президент Владимир Путин подписа указ, предвиждащ бърза продажба на държавни активи при спазване на специална процедура, пише Bloomberg. Предварителните оцеки при продажбите на активите ще бъдат правени за до 10 дни, ускорява се и смяната на собствеността. В текстовете, публикувани в правния портал на Русия, се казва, че промяната е свързана със западните санкции.

Източници на агенцията коментират, че целта е бърза национализация и продажбата на активи - и руски, и чуждестранни, което ще е отговор на плановете на ЕС да предаде замразените руски активи на Украйна. На бърза продажба ще подлежат и активи на руснаци, съдени за саботаж или за корупция.

Bloomberg сочи още, че руската правна катора "Некторов, Савелиев и партньори" изчислява иззетите от руската държава чужди активи на 3,9 трилиона рубли (48 млрд. долара) от 2022 година насам.

Според медийни публикации в Брюксел имат идея да дадат под формата на "репарационен заем" на стойност 140 млрд. евро активите на руската централна банка, които в момента се съхраняват в клиринговата къща Euroclear, базирана в Белгия. Киев ще трябва да върне този заем, ако Русия се съгласи да изплати репарации заради нанесените от войната щети, които далеч надхвърлят 140 млрд. евро.

Bloomberg отбелязва, че много западни компании все още оперират на руския пазар, включително и банките UniCredit и Raiffeisen, хранителният концерн Mondelez, както и PepsiCo.

От години ЕС отказва да действа с активите, опасявайки се от репутационни щети, особено за еврото, тъй като и други държави държат чуждите си активи в еврозоната. С изтеглянето на САЩ като донор за Украйна обаче източниците на финансиране се ограничават. Преди ден Естония обърна внимание, че щетите за еврото ще бъдат много по-сериозни, ако Русия победи и Украйна капитулира, отколкото ако бъдат иззети активите.

В момента ЕС предава приходите, генерирани от управлението на руските активи на Киев. По-рано украинското правителство съобщи, че е получило транш в размер на 4 млрд. евро по тази инициатива.

Киев може да използва тези средства по своя преценка, включително и за покриване на военни разходи.

Предложението на ЕК за даването на руските активи на Украйна беше сред водещите на неформалната среща на европейските лидери в Копенхаген днес (1 октомври). От заявленията сред разговорите става ясно, че идеята не е приета с голям ентусиазъм.

Президентът на Франция Еманюел Макрон коментира, че при решение за тези средства трябва да бъдат спазвани принципите на международното право.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков вече определи плановете като "незаконно изземване на руски активи, кражба", допълва още Bloomberg.