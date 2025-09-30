Шимкус от ЕЦБ: Ако Русия спечели в Украйна, доверието в еврото ще бъде сринато

Европа не трябва да се колебае да използва замразените руски активи, за да подкрепи Украйна, смята естонецът Гедиминас Шумкус, член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ). В интервю за европейското издание Politico той е убеден, че доверието към еврото ще бъде сринато, ако руската агресия срещу Украйна бъде успешна.

В крайна сметка репутационните щети за еврозоната ще бъдат много по-големи, отколкото ако ЕС използва замразените руски активи, за да даде възможност на Украйна да се защитава и възстанови след войната.

Европейските лидери ще се съберат на неформална среща в Копенхаген, за да обсъдят този казус, както и началото на преговорния процес за членството на Молдова и Украйна в ЕС.

Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард все още има опасения, че изземването на руските активи може да накара други държави да изтеглят своите резерви от банката. Това ще свие доверието в еврото като международна валута, смята тя.

Има план как да се прескочат правните пречки - ЕС да предаде руските активи под формата на заем на Украйна, който да бъде възстановен след като Брюксел премахне санкциите срещу Русия и Москва изплати репарации за щетите, които нанесе върху инфраструктурата на Украйна.

Според тази идея Киев може да получи 140 млрд. евро.

ЕС има план как да прескочи ветото на Унгария и да започне преговори за членство с Киев

Европейската комисия (ЕК) е склонна да приеме идея на председателя на Европейския съвет Антониу Коща как да бъде преодоляно ветото на Унгария по отношение на началото на преговорите за членство с Украйна и Молдова, пише Politico. Тя предвижда Брюксел да даде правото Европейският съвет да вземе решението за отваряне на преговорните клъстери след одобрение с квалифицирано мнозинство (с 55% от гласовете на държавите, които трябва да представляват най-малко 65% от населението на ЕС), а не единодушно.

Процедурата предвижда затварянето на клъстерите да става след одобрението на всички държави от общността, но ще насърчи позагубилите ентусиазъм Украйна и Молдова.

Европейската комисия отбелязва, че и двете страни покриват всички критерии за начало на преговорите. "Когато една страна е спирана без обективни причини, въпреки че отговаря на критериите, доверието в целия процес е изложено на риск“, каза говорителят на ЕК Гийом Мерсие.

Източници на Politico отбелязват, че Коща е лобирал активно европейските лидери да подкрепят началото на преговорния процес за Украйна и Молдова по време на обиколка на европейските столици и по време на срещи на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.