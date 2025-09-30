IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Шимкус от ЕЦБ: Ако Русия спечели в Украйна, доверието в еврото ще бъде сринато

Естонският член на УС на банката смята, че изземването на руски активи в помощ на Киев, няма да нанесе толкова тежки репутационни щети

13:14 | 30.09.25 г. 6
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Европа не трябва да се колебае да използва замразените руски активи, за да подкрепи Украйна, смята естонецът Гедиминас Шумкус, член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ). В интервю за европейското издание Politico той е убеден, че доверието към еврото ще бъде сринато, ако руската агресия срещу Украйна бъде успешна.

В крайна сметка репутационните щети за еврозоната ще бъдат много по-големи, отколкото ако ЕС използва замразените руски активи, за да даде възможност на Украйна да се защитава и възстанови след войната.

Европейските лидери ще се съберат на неформална среща в Копенхаген, за да обсъдят този казус, както и началото на преговорния процес за членството на Молдова и Украйна в ЕС.

Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард все още има опасения, че изземването на руските активи може да накара други държави да изтеглят своите резерви от банката. Това ще свие доверието в еврото като международна валута, смята тя.

Има план как да се прескочат правните пречки - ЕС да предаде руските активи под формата на заем на Украйна, който да бъде възстановен след като Брюксел премахне санкциите срещу Русия и Москва изплати репарации за щетите, които нанесе върху инфраструктурата на Украйна.

Според тази идея Киев може да получи 140 млрд. евро.

ЕС има план как да прескочи ветото на Унгария и да започне преговори за членство с Киев

Европейската комисия (ЕК) е склонна да приеме идея на председателя на Европейския съвет Антониу Коща как да бъде преодоляно ветото на Унгария по отношение на началото на преговорите за членство с Украйна  и Молдова, пише Politico. Тя предвижда Брюксел да даде правото Европейският съвет да вземе решението за отваряне на преговорните клъстери след одобрение с квалифицирано мнозинство (с 55% от гласовете на държавите, които трябва да представляват най-малко 65% от населението на ЕС), а не единодушно.

Процедурата предвижда затварянето на клъстерите да става след одобрението на всички държави от общността, но ще насърчи позагубилите ентусиазъм Украйна и Молдова.

Европейската комисия отбелязва, че и двете страни покриват всички критерии за начало на преговорите. "Когато една страна е спирана без обективни причини, въпреки че отговаря на критериите, доверието в целия процес е изложено на риск“, каза говорителят на ЕК Гийом Мерсие.

Източници на Politico отбелязват, че Коща е лобирал активно европейските лидери да подкрепят началото на преговорния процес за Украйна и Молдова по време на обиколка на европейските столици и по време на срещи на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Последна актуализация: 13:15 | 30.09.25 г.
икономиката на Украйна войната в Украйна замразени руски активи разширяване на ЕС
Коментари

6
rate up comment 3 rate down comment 8
FireT
преди 30 минути
Дори и на дъриттеКопейки вече им е ясно, че руззия няма ка да спечели войната. Изтърваха възможността доста отдавна. Сега влизат в 4та зима и започва етап на затъване. И Путин, кактоХитлер, се е вглъбил във фантастични теории, че може да направи следваща силна офанзива, ама Цъ. Фондът се поизчерпа, бензинът се поизчерпа, Китай го натиска да продава на доставни цени, страх го е за нова мобилизация.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 12 rate down comment 7
Aлexaндpo
преди 2 часа
Абе, Дигитален, ти на всяка статия ли имаш таргет да се исссереш?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 7 rate down comment 9
Aлexaндpo
преди 2 часа
Пък ние тамън се ууженихме за него.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 8 rate down comment 10
Aлexaндpo
преди 2 часа
Еееех това евро, язък за него.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 14 rate down comment 7
Aлexaндpo
преди 2 часа
Аааааа, това ли била причината, старата дама пенционерка, да се тика сама в блатото?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 6 rate down comment 16
Алехандро
преди 2 часа
Спокойно, няма такава вероятност, Украйна е по-силна, по-могъща от всякога!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
