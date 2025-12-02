Полицията задържа бившия европейски дипломат Федерика Могерини в разследване за измама

Федерика Могерини – бившият върховен представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността, е била задържана по време на полицейска акция в рамките на разследване за борба с измамите, съобщават белгийски медии, цитирани от Euronews.

Бившият високопоставен европейски дипломат е била сред тримата заподозрени, отведени за разпит във вторник сутринта, след като белгийските власти са претърсили офисите на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), Колежа на Европа в град Брюж и редица частни жилища.

Името ѝ беше посочено от изданията L'Echo и Le Soir, които се позовават на източници.

Според Le Soir вторият задържан е Стефано Санино, бившият генерален секретар на ЕСВД и настоящ генерален директор на Генерална дирекция „Близък изток, Северна Африка и Персийския залив“ на Европейската комисия.

Euronews потвърждава самоличността и на двамата.

Третото задържано лице, според съобщенията, е мениджър в Колежа на Европа.

Говорител на учебното заведение потвърди пред медията, че са били проведени акции, но отказа да каже дали Могерини е сред задържаните.

Могерини бе върховен представител по външната политика, начело на ЕСВД - дипломатическият орган на блока, между 2014 г. и 2019 г. Тя е ректор на Колежа на Европа – престижен университет, който получава финансиране от ЕС, от септември 2020 г.

Обиските във вторник са били извършени по искане на Европейската прокуратура, която разследва предполагаема измама, свързана с проект, финансиран от ЕС.

В изявление от прокуратурата посочват, че разследването е съсредоточено върху Дипломатическата академия на Европейския съюз - деветмесечно обучение за млади дипломати, което беше възложено по търг на Колежа на Европа в Белгия между 2021 г. и 2022 г.

Властите разследват дали ЕСВД е нарушила правилата си за търгове, като е споделила информация с Колежа, преди проектът да бъде одобрен.

„Можем да потвърдим, че полицията е била днес в сградата на ЕСВД“, каза говорител на службата във вторник следобед, уточнявайки, че текущото разследване е свързано с дейности, които са се случили „в предишния мандат“.