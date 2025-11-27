Euroclear предупреждава Брюксел за рисковете от предоставяне на руски активи на Украйна

Белгийската финансова институция Euroclear е изпратила писмо до институциите на ЕС, в което предупреждава за опасностите, ако запорираното руско имущество бъде предоставено в заем на Украйна, съобщиха местни медии.

Според Euroclear подобна стъпка ще се възприеме като отнемане, а това би довело до тежки политически и икономически последици. В писмото се допълва, че подобно действие би било в противоречие с върховенството на закона и би нарушило доверието на международните инвеститори като суверенни фондове и централни банки. Отправено е предупреждение, че така централните банки може да започнат да избягват да влагат средства в Европа заради уязвимостта на подобни инвестиции. Възможно е заради нарушеното доверие на пазарите държавите от ЕС да изпитат трудности при тегленето на нови заеми от международните пазари и да плащат по-високи лихви, допълват от Euroclear.

Медиите отбелязват, че това е най-ясното предупреждение, отправяно досега, по повод предложението на Европейската комисия 140 милиарда евро от запорираните общо 185 милиарда евро имущество на Руската централна банка в Euroclear да бъдат дадени на Украйна като заем. Комисията предлага Киев да върне средствата, след като войната приключи и Русия изплати обезщетение за причинените разрушения.

Както БТА съобщи, ЕК вчера изрази готовност да предложи правно решение за използването на руските средства и се очаква въпросът да бъде обсъден на заседанието на Европейския съвет през декември. Според комисията има още две възможности за осигуряване на необходимите средства за Украйна, но те биха довели до необходимостта държавите от ЕС да изтеглят заем от международните пазари и да плащат лихвите.