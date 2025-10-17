ЕС оглежда частни банкови сметки за още 25 млрд. евро руски активи

Представителите на държавите в Европейския съюз (ЕС) обсъдиха днес (17 октомври) идеята на Европейската комисия (ЕК) за т.нар. "репарационен заем" за Украйна. Предложението включва предоставянето на 140 млрд. евро, които са част от замразените активи руски активи в сметките на белгийската Euroclear, на Киев. ЕС ще даде гаранции за връщането на тези средства, което ще стане само ако Русия се съгласи да плати за щетите, нанесени от войната, както и когато войната приключи и ЕС вдигне санкциите си срещу Москва.

Според Financial Times след изненадващото предложение на президента на САЩ Доналд Тръмп да се срещне с руския си колега Владимир Путин сега има известна промяна в намеренията на Брюксел и повечето от средствата по заема ще бъдат харчени за оръжие, включително и американско. Източници на изданието отбелязват, че по предложение на френския посланик официално ще бъде дискутирано приоритет да имат европейско оръжие и украинско производство, но позицията на ЕК е, че трябва да се търси "сътрудничество с международни партньори, които са съгласни да дадат подкрепа на Украйна", допълва още изданието.

Има готовност Великобритания и Канада да участват, което означава, че заемът за Украйна може да включва и активи, които са в юрисдикцията на страни от Г-7, а не само в ЕС.

Според информация на Ройтерс европейските представители са съгласни с отпускането на заеми, но искат повече подробности за правните обосновки, както и начина на харчене на средствата.

Според документ, до който достъп има Politico, в Брюксел се и разглежда възможността да бъде получен достъп до замразени руски държавни активи, които се намират в частни банкови депозити на територията на общността. Стойността им е 25 млрд. евро. Според мотивите на ЕК досега възможностите, свързани с тези средства, не са проучени и е нужно това да бъде направено преди да бъде взето окончателното решение за замразените руски средства.

Темата за замразените руски активи беше дискутирана по време на последната неформална среща на европейските лидери в Копенхаген и така и не се стигна до единно становище. Една от държавите против беше Белгия, на чиято територия е регистрирана Euroclear.

Притесненията са относно спразването на принципите на международното право, като изпълнителният директор на Euroclear Валери Урбен увери в интервю за CNBC, че руските средства не са пипнати, а една от основните ѝ задачи е да обръща внимание на европейските лидери, ако допускат грешки по този казус. Урбен обърна внимание, че средствата, генерирани от руските активи могат да се увеличат, ако операциите с тях станат по-рискови, но няма желание да направи профила на компанията си по-рисков.

До момента европейските страни използват само средствата, генерирани от операциите със замразените руски средства. Те се предоставят на Киев (след изпълнение на определените от Брюксел условия и реформи) за покриване на всякакви нужди, включително и за покупка на оръжия.

Според публикация на CNBC европейските институции са под натиска на Вашингтон да вземат решение за руските активи. Като цяло в страни от ЕС се съхраняват 175 млрд. евро на руски институции.

Според писмо, до което имат достъп журналистите от агенцията, американският президент Доналд Тръмп очаква бързо решение за руските средства и подобен натиск се отправя и към държавите от Г-7. В клуба на най-богатите членуват Германия, Франция и Италия, които са най-големите икономики в ЕС и реално трябва да вземат решението за общността.

Руските замразени активи могат да се окажат съществен фактор за Украйна на фона на оттеглената помощ на САЩ. По данни на германския институт "Киел" през периода юли - август Киев е получил 7,5 млрд. евро финансова и хуманитарна помощ като 86% са от страните от ЕС.

Руските активи ще бъдат дискутирани и по време на следващия Съвет по финансовите въпроси през ноември, допълва още Politico.