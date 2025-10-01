Мерц иска да върне европейската власт в Берлин с атаки срещу Фон дер Лайен

Фридрих Мерц иска Германия отново да взема най-важните решения в Европа, пише Bloomberg.

Това казал канцлерът на страната на останалите десноцентристки лидери на срещите през последно време, съобщава дипломат, който присъствал на тях. Последствията, казва дипломатът, са ясни – Мерц поема контрола.

Това го поставя в конфликт в Урсула фон дер Лайен, най-високопоставения представител на Европейския съюз.

През последните години Фон дер Лайен заздрави властта си в Европейската комисия, като следва подход, съсредоточен по-скоро върху Брюксел, по отношение на постоянните кризи на Стария континент. Но сега Мерц се опитва да върне властта в Берлин, като публично критикува Фон дер Лайен по въпроси като търговията, бюджета на ЕС, зелената политика и отбраната.

„Сега трябва да сложим прът в колелата на тази машина в Брюксел“, заяви Мерц в петък на среща с бизнес лидери.

Кръстоносният поход на канцлера има дълбоки последици за ЕС. Докато Фон дер Лайен приближава ЕС към федерално бъдеще, Мерц иска да спре тази инерция, да преразгледа ключови политики на съюза и да възстанови властта на националните правителства над бюрокрацията в Брюксел. Той ще представи аргументите си пред другите лидери на ЕС в сряда на среща на върха в Копенхаген, като обеща „точен списък с искания“.

„Германия иска да бъде чута“, казва Долорс Монсерат, член на Европейския парламент и генерален секретар на дясноцентристката Европейска народна партия, политическото семейство както на Християндемократическия съюз (ХДС) на Мерц и Фон дер Лайен.

Критиките на Мерц

Седмици след като встъпи в длъжност през май, Мерц започна публично да критикува Фон дер Лайен, чиято Европейска комисия предлага законодателството на ЕС.

През юли тя говори за увеличаване на следващия дългосрочен бюджет на ЕС до 2 трлн. евро и предложи нови данъци. Мерц категорично отхвърли идеята, с директен дори за неговите стандарти тон. „За Германия мога да изключа, че ще поемем по такъв път. Няма да го направим“, заяви той.

Същия месец той изрази съжаление от често проточващите се преговори в ЕС, докато съюзът се опитваше да постигне търговско споразумение с американския президент Доналд Тръмп. „По-добре бързо и лесно, отколкото дълго и сложно“, каза той.

И когато Фон дер Лайен в крайна сметка постигна приемливо споразумение с Тръмп, което предвижда мито от 15% върху повечето стоки от ЕС, влизащи в САЩ, Мерц все пак беше недоволен. „Германската икономика ще преживее значителни вреди от тези мита“, заяви той.

Критиките показват очертанията на европейското виждане на Мерц, което отдава приоритет на непосредствените икономически притеснения, стреми се към гъвкавост за страните и търси бързи, двустранни споразумения като това, което Германия постигна с Великобритания за смекчаване на последиците от Brexit. ЕС стига твърде далеч, твърди Мерц.

„Това просто не може да продължава така“, каза канцлерът в петък.

Гъвкавостта на канцлера към ЕС се харесва и на местната публика. Той е под натиск да възстанови германската икономика, която се сви през последните години, точно когато Тръмп предизвиква търговски сътресения, а крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“, изпреварва блока на ХДС на Мерц с Християнсоциалния съюз.

Крайнодясната "Алтернатива за Германия" води в някои обществени допитвания. Графика: Bloomberg LP

„За местната публика Мерц със сигурност трябва да гарантира, че Брюксел не прекалява, когато става въпрос за конкурентоспособност, например“, казва Судха Дейвид-Уилп, вицепрезидент за външните отношения и старши сътрудник в German Marshall Fund.

Всъщност Мерц изглежда иска да спре разширяващата се власт на Фон дер Лайен, точно когато вторият мандат на председателката на ЕК затвърждава позицията ѝ по икономическите въпроси, планирането на отбраната и кризите в чужбина, включително войната на Израел в Газа.

През август Фон дер Лайен заяви, че Европа чертае „точни“ планове за разполагане на войски в Украйна като част от сили за сигурност след края на войната. Мерц побърза да я поправи. Такъв план не съществува, „поне не в Германия“, заяви той. И това дори не ѝ влиза в работата, добави канцлерът. „Европейският съюз не е отговорен за това“, каза Мерц пред телевизия Sat.1.

По подобен начин Берлин настоява за гаранции, че правителствата, а не Брюксел, ще имат последната дума по всички оръжейни покупки, докато Европа насочва стотици милиарди към нови военни разходи. „Германия е готова да поеме ръководна роля“, заяви страната в неотдавнашно предложение за ускоряване на съвместни проекти за превъоръжаване.

Забележителното е, че предложението дойде, след като Фон дер Лайен говори за подход, съсредоточен повече върху Комисията.

Германия вече имаше най-високите разходи за отбрана сред страните членки на ЕС в НАТО миналата година. Графика: Bloomberg LP

Мерц и Фон дер Лайен може също скоро да се разделят по темата за Израел. Комисията предложи неотдавна да лиши Израел от някои привилегии в областта на търговията, позиция, която ХДС на Мерц трудно може да подкрепи. Но канцлерът е изправен и пред натиск да подкрепи мярката от Социалдемократическата партия, по-малкия партньор в коалицията му. Мерц обеща решение до срещата на върха на лидерите на ЕС в сряда. Фон дер Лайен ще бъде там, за да чуе присъдата.

Канцлерът ще определи по-подробно виждането си за ЕС на заседание на кабинета във вторник и на среща с френския президент Еманюел Макрон в петък.

Стари съперници

Мерц и Фон дер Лайен са германски консерватори, но идват от конкуриращи се фракции в ХДС. Но двамата установиха надеждни работни отношения през последните години, казват високопоставени представители в Берлин и Брюксел.

Фон дер Лайен, Меркел и други министри пристигат за групова снимка на новия кабинет през ноември 2005 г. Снимка: Carsten Koall/Getty Images

След като Мерц стана лидер на опозицията в Германия през 2022 г. по време на първия мандат на левоцентристкия канцлер Олаф Шолц, той започна да говори ежеседмично с Фон дер Лайен, казва запознат с динамиката източник. По време на фиксирания ден – неделя, двамата консерватори координирали политически стратегии.

Отношенията се пренесли и по време на мандата на Мерц. Когато новият канцлер пътува до Брюксел три дни след като пое властта, с Фон дер Лайен си говорели на „ти“ на немски, спомня си представител на ЕС, запознат с разговора и допълва, че бил изненадан предвид политическата история и професионално минало на двамата.

Но Мерц използва пътуването си и за да подчертае, че делата на ЕС заемат централно място в програмата му.

Това отбелязало рязък личностен поврат спрямо Шолц. Бившият германски канцлер беше известен с това, че седеше мълчаливо часове наред, когато лидерите на ЕС се събираха в Брюксел. Веднъж друг лидер на съюза дори попитал Шолц дали иска да говори.

„Не“, отвърнал рязко бившият канцлер.

Близък до Фон дер Лайен представител настоява, че амбициите на Мерц всъщност правят ЕС по-силен. Съюзът не може да оперира в пълен капацитет без национални лидери като Мерц, които да играят значителна роля, твърди представителят.

„И двамата работят ръка за ръка, тъй като Германия е най-големият пазар в Европа и има най-голям принос в бюджета на ЕС“, казва Дейвид-Уилп.

И Мерц продължава да изразява възхищение към Фон дер Лайен, дори я почете, когато тя получи наградата „Карл Велики“ за постигане на напредък в обединението на Европа. „Скъпа Урсула, ти даваш на Европа глас в света, европейски глас“, заяви Мерц.

Но това, което Мерц иска за Европа, изисква по-слаб глас на Фон дер Лайен.

Европейците, заяви той в петък, усещат, че Брюксел „все повече се намесва в ежедневния живот на хората с компетенции, с каквито този ЕС просто не разполага“.