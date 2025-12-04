IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

ПП-ДБ внася вот на недоверие за икономическата политика на правителството

Бюджетът беше последната капка на грешната политика на правителството, заявиха от формацията

16:25 | 04.12.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

"Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) обяви, че внася утре (5 декември) вот на недоверие срещу икономическата политика на правителството на Росен Желязков.

Вотът на недоверие ще бъде внесен утре в Народното събрание, съобщиха Николай Денков и Божидар Божанов от "Продължаваме Промяната-Демократична България" в кулоарите на парламента.

Според Божанов икономическата политика на правителството е тотално сбъркана. „Бюджетът беше последната капка на грешната политика на правителството срещу бизнеса, средната класа, икономическото развитие, ограничаването на административната тежест“, каза той.

"Още утре ще внесем вот на недоверие и ще поискаме оставката на правителството", заяви Денков.

Парламентът даде съгласие за оттегляне на законопроектите за бюджетите за 2026 г.

Очаква се провеждане на нова бюджетна процедура. Министър-председателят заяви, че правителството няма да подава оставка, а ще работи със социалните партньори върху бюджетни параметри, удовлетворяващи всички искания. 

"Правителството е готово да направи промени и да преразгледа заплати, осигуровки и данък дивидент в бюджета за 2026 година", заяви премиерът Росен Желязков.

Премиерът не изключи възможността да влезем в 2026 г. и с удължителен бюджет.

До обрата в бюджетната процедура се стигна след протестите и общественото недоволство срещу финансовата рамка.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 16:26 | 04.12.25 г.
политическата криза протести бюджет 2026
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още