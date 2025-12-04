ПП-ДБ внася вот на недоверие за икономическата политика на правителството

"Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) обяви, че внася утре (5 декември) вот на недоверие срещу икономическата политика на правителството на Росен Желязков.

Вотът на недоверие ще бъде внесен утре в Народното събрание, съобщиха Николай Денков и Божидар Божанов от "Продължаваме Промяната-Демократична България" в кулоарите на парламента.

Според Божанов икономическата политика на правителството е тотално сбъркана. „Бюджетът беше последната капка на грешната политика на правителството срещу бизнеса, средната класа, икономическото развитие, ограничаването на административната тежест“, каза той.

"Още утре ще внесем вот на недоверие и ще поискаме оставката на правителството", заяви Денков.

Парламентът даде съгласие за оттегляне на законопроектите за бюджетите за 2026 г.

Очаква се провеждане на нова бюджетна процедура. Министър-председателят заяви, че правителството няма да подава оставка, а ще работи със социалните партньори върху бюджетни параметри, удовлетворяващи всички искания.

"Правителството е готово да направи промени и да преразгледа заплати, осигуровки и данък дивидент в бюджета за 2026 година", заяви премиерът Росен Желязков.

Премиерът не изключи възможността да влезем в 2026 г. и с удължителен бюджет.

До обрата в бюджетната процедура се стигна след протестите и общественото недоволство срещу финансовата рамка.