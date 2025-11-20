Депутатите приеха увеличението на осигуровките за пенсия през 2026 г.

След четири часа дебати въпреки критиките на опозицията парламентът одобри на първо четене най-спорното предложение размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” да се увеличи с 2 процентни пункта от следващата година. Това стана, след като парламентът прие на първо четене Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., изготвен за първи път в евро, с 129 гласа "за", 89 ''против'', без "въздържали се".

Проектобюджета на ДОО подкрепиха от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ" и четирима нечленуващи в парламентарна група. "Против" бяха от "Продължаваме промяната-Демократична България", "Възраждане", "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест", а "Величие" не участваха в гласуването.

Очаквано най-горещи спорове предизвика предложението на управляващите за повишаване на пенсионната осигуровка. Според опозиционните партии в управлението с тази мярка ще влязат повече пари в бюджета, но по никакъв начин няма да се отрази на осигурителните права на гражданите. Освен това сивият сектор ще се увеличи.

Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Елисавета Белобрадова заяви от парламентарната тричуна, че бюджетът е толкова лош, че дори министърът не иска да го представи - по повод отказа на Борислав Гуцанов да го представи в началото на разискванията. Според нея с този бюджет се удря по бизнеса, той е ляв и дебалансриращ. Тя описа проектобюджета на ДОО като "огромна грешка, атака срещу средната класа и работещото семейство". Тя заяви, че няма причина пенсионните осигуровки да се увеличават с 2 пр. пункта, което всъщност са 10%. По думите ú това е ляв подход - да се взема от работещите, за да се пълнят дупки в разходната част. Тя каза, че мярката ще доведе до нарастваща сива икономика и обвини управляващите в липса на заложени реформи.

Асен Василев, председател на "Продължаваме Промяната", ПП-ДБ заяви, че не подкрепят проекта за бюджет на ДОО, защото се взимат пари от работещите, за да се пълнят касичките на властта. Василев обвини управляващите, че с вдигането на осигуровките се опитват да съберат 2 млрд. лв., които по думите му да отидат в "прасето касичката" и да бъдат използвани за увеличаване на заплати в държавната администрация, включително и във Висшия съдебен съвет.

"Този бюджет просто и кратко казва - ще везем по 600 лв. от всеки граждани, за да напълним касичките на властта. Парите ги вземате не за пенсии и допълнителни парва, а за прасето касичка и да се стороят пътища 8 км за 2 милиарда евро“, коментира бившият финансов министър.

„Ако не се пълнят касичките на властта, няма нужда да се вдигат нито осигуровките, нито данък дивидент…Без да пипате осигуровките, приходите нарастват с 13%, а разхода с 8%, тоест без увеличение на осигуровките ще се покрият по-голяма част от пенсиите спрямо предходната година“, каза той и попита защо тогава управляващите увеличават пенсионните осигуровки.

„Това е правителството, което за първи път си позволява да направи най-голямото увеличение на данъците от Жан Виденов насам", допълни Василев. Той подчерта, че са замразени всички права на гражданите за догодина и за следващите три, така че вдигането на осигуровките не е обвързано с увеличени права. Вдигането на осигуровката не носи права, това не е лява, а грабителска политика, заяви Асен Василев.

В реплика Драгомир Стойнев от БСП заяви, че мярката се предприема, за да намали парите, които дава държавата за пенсии през данъци. Дефицитите трябва се покрият отнякъде и сегашното парвителство избира това да става през осигуовки, беше коментарът му.

"Колкото повече се увеличават осигуровките, трансферът намалява. Това не гони инвеститорите, така е в цял свят. Не са високи осигуровките, още трябва да бъдат променени", каза Стойнев и допълни, че за бизнеса България е данъчен рай и с по-малкия трансфер за пенсии парите за данъци могат да отидат за образование и здравеопазване.

Хасан Адемов от "Алианс за права и свободи" уточни, че всъщност трансферът от държавния бюджет към този за пенсии се намалява само като процент, но в номинално изражение расте със 77 млн. евро до рекордните 6,1 млрд. евро. Адемов разкритикува, че срещу огромния ръст на приходите в бюджета на общественото осигуряване средната пенсия се повишава само с 40 евро, социалната пенсия за старост - само с 13 евро, а над 800 пенсии остават под линията на беднос от 390 евро. Той обърна внимание, че не се увеличава осигурителната вноска за сектор „Сигурност“, която е изцяло за сметка на държавния бюджет. Депутатът подчерта също, че все още не е внесена пътната карта за развитие на пенсионната система, която съдържа важни макар и непопулярни мерки.

Изказването на Асен Василев за прасето касичка разгневи Йордан Цонев от "ДПС - Ново начало", който единствено защити проектобюджета заедно с представителите на БСП. На свой ред Цонев обвини председателя на "Продължаваме промяната" в кражба. "А вие колко крадохте от митниците. Изтекоха записи на всичките ви кметове как крадат", заяви Цонев, на което Василев отговори, че "две години ровите, но за мен корупция няма да намерите, защото няма".

Цонев защити увеличението на осигуровките с аргументи за търсене на баланс в системата и конвергентност на доходите.

Според депутатите от „ДПС-Ново начало“ мярката надгражда осигурителните права на гражданите, не допуска намаление на никое плащане. Ръстът на вноската е израз на държавническо отношение към публичната система. От партията подкрепят бюджета на общественото осигуряване, като го определят за „реалистичен в трудна демографска среда“.

Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната - Демократична България", заяви, че бюджетът на ДОО предлага „български заплати с немски данъци и осигуровки“. Според него се предлага ненужно повишаване на осигурителната тежест и не е необходимо да се наказват по този начин работещите. „Над 2 милиарда лева влизат от това увеличение в хазната, но детските са замразени, данъчният кредит за родители също. Не се увеличават и други права – например обезщетението за безработица, замразени са всички социални плащания. За какво ще се ползват тези пари“, попита той.

Пенсиите се увеличават единствено по швейцарското правило, което не е догонващо размера на пенсиите в Европа. Сметките показват, че 40-50 лева е увеличението на пенсионер, а 6 хиляди лева е увеличението на заплатите членовете на ВСС, даде пример Сабрутев.

Петър Петров от „Възраждане“ също разкритикува мярката, като подчерта, че с вдигането на осигуровките се товарят самоосигуряващите се със свободни професии. А собствениците на фирми ще си изплащат бонуси вмедто да плащат повече пари за осигуровки.

От "Демократична България" поискаха вдигането на осигурителните вноски с 2 пр. пункта, да отпадне. депутатът Мартин Димитров обвини ГЕРБ, че се отказват от дългогодишна политика на ниски данъци. Той се обърна към ГЕРБ и "Има такъв народ" с обвинението, че жертват развитието на България.

"Сигурно може и по-добър бюджет, но това е възможният бюджет", коментира министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в края на дебата. Майчинството за втората година се повишава след три години замразяване, изтъкна той. И допълни, че в проектобюджета за 2026 г. са заложили увеличение на пенсиите по т.нар. швейцарско правило, което не винаги през последните години е било спазвано. „Иска ми се да има повече и за обезщетение за безработица и се надявам, че в следващия бюджет ще мога да ви кажа, че и това сме повишили“, каза още социалният министър.

Какво залага проектът за бюджет на ДОО

Законопроектът за бюджета на ДОО за 2026 г. предвижда размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” да се увеличи с 2 процентни пункта.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2026 г. се определя в размер на 620,20 евро, а максималният осигурителен доход за всички осигурени лица става 2352 евро.

Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) се увеличава от 1 януари 2026 г. от 398,81 евро (780 лв.) на 460,17 евро. Предвидено е размерите на обезщетенията при неизползване на отпуските за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 1 януари 2026 г. да се повишат от 50 на 75 на сто от получаваното през време на отпуска обезщетение.

Пенсиите за трудова дейност ще бъдат осъвременени от 1 юли 2026 г. по т.нар. швейцарско правило, като по предварителни данни това ще бъде с между 7 и 8%. В законопроекта се залага повишаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 322,37 на 346,87 евро. През 2026 г. максималният месечен размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на нивото от 2025 г. - 1738,40 евро.

Рано сутринта от "Продължаваме промяната" инсталираха на Ларгото пред сградата на Народното събрание арт инталация "Прасе касичка". Председателят на партията Асен Василев коментира по този повод, че инсталацията е "символ и предупреждение какво е Бюджет 2026 - една голяма касичка за властта, която всеки от нас ще напълни с по 600 лв. от неговите пари".

Срокът между първо и второ четене на ДОО депутатите гласуваха да бъде намален на 4 дни.