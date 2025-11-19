Може ли заради Бюджет 2026 бизнеси да напуснат България?

Бюджет 2026 прилича на таблица с числа, дадена на ChatGPT да скалъпи дефицит до 3%. В този бюджет няма визия и реформи, а се раздуват разходите. Това каза Александър Нуцов, ръководител "Политики и стратегическо планиране" в BESCO, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Този дълг ще трябва да се плаща от децата ни. Всичко това създава усещане за несправедливост в обществото, коментира още той.

По думите му някои предприемачи вече обмислят напускане на България, а причините са административната тежест и ръстът на данък дивидент. Увеличаването на максималния осигурителен доход и пенсионната вноска може да струва до няколко милиона на големите компании. Вдигането на минималната работна заплата също представлява проблем за бизнеса, посочи Нуцов.

„Не бива да се изненадваме, ако след няколко години започнем да четем заглавия за напускащи бизнеси“, каза той и припомни, че раздуването на разходите вдига потреблението, а с това се увеличава и инфлацията.

Нуцов допълни, че най-привлекателни за чуждестранните инвеститори у нас са ниският корпоративен данък и стабилната данъчна рамка. Много от българските предприемачи избират да останат в България, за да помогнат за развитието на страната.

„Държавата трябва да помисли как да осигури на бизнеса подходящи условия, за да продължи той да отваря нови работни места и да инвестира“, каза Нуцов. Бизнес климатът е ключов за предприемачите, когато избират къде да се развиват. Това трябва да е фокусът на държавата, заяви той.

„Една мярка, която може да бъде приета сравнително лесно, е реформата в пенсионната система и приемането на мултифондовете“, посочи събеседникът. Това ще им позволи да инвестират в активи, което ще има много полезен ефект върху бизнес средата. Бизнесът също има интерес от програми за преквалификация на държавните служители, които да им позволят да влязат в частния сектор.

Още от разговора вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.