Любомир Дацов: Няма кой знае какво да се направи с бюджета

Няма кой знае какво да се направи с бюджета за следващата година, защото той има много съществени недостатъци, които не могат да бъдат отстранени за един ден. Това мнение изказа пред БНР Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, относно изтегления за преработване бюджет за 2026 г.

"След осем месеца работа по него, или поне два интензивно, няма как някои неща да бъдат прекроени за 15 дни. Бюджетът има много съществени недостатъци и те не могат да бъдат отстранени просто със сядане на масата за един ден", заяви той. Според него от приходната част трябва да отпаднат измислените приходи като очаквания и от друга страна това, което беше заложено като вдигане на социални осигуровки.

"Имаме много съществен проблем в разходната част и там няма да е достатъчно само махането на автоматичните формули, макар че това е абсолютно задължително да се случи. Трябва да има преглед на субсидиите, на различните видове политики, трябва да се прецени в капиталовата програма колко от тези проекти заслужава изобщо да стоят там. Има много възможности за спестяване в този бюджет, дори без да се влиза всъщност в истинската част – че трябва да бъдат направени структурни реформи в бюджета", коментира Любомир Дацов.

Относно данъчната система Дацов заяви, че повечето от западните държави могат да копират българската система. "Основните проблеми при нас са в ефективността на събиране на данъците. За това, че системите извън модела на облагане са обрасли с всякакви допълнителни изисквания".

"Не можеш да строиш къща на плаващи пясъци. Дефицитът е онова нещо, което прави нестабилността", подчерта Дацов. Той отбеляза същественият въпрос – какви услуги предоставя бюджетът и на каква цена. Според него е изключително важно да се води този разговор.

„Не можем да очакваме нещо съществено в момента от това, което ще се случи“, смята Дацов. По думите му това е политическо отиграване на ситуацията от страна на управляващите.

"Борисов отиграва тази ситуация умно, за разлика от БСП и останалите партньори, които в един момент заради някои от дребните им прищевки просто изглеждат нацупени", посочи експертът.

Бизнесът предлага преразпределяне на средства от капиталовата програма и промени на механизмите, с които растат заплатите в силовите ведомства, в средното и във висшето образование. Това каза заместник-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Мария Минчева.

"Трябва да се смени механизмът, за да се окаже въздействие върху темпа на техния растеж, защото този темп икономиката не може да го навакса със същата скорост. Това означава да се мисли спокойно в следващите няколко месеца какви да бъдат критериите, въз основа на които да има увеличение в публичния сектор, той да е политически неутрален", коментира Минчева пред БНР.

По думите ѝ в подобни разговори всеки трябва да направи крачка назад. "Няма как всеки да е победител. Няма как да имаме бюджет, който всички ще харесваме. Въпросът е да се движим в рамките на утвърдените модели".

Работодателите обаче отказват компромис по увеличаването на размера на осигурителната вноска дори с един процентен пункт, каквито варианти се допускат. "Никой не може да даде в момента обяснение защо трябва да се увеличи осигуровката, каква цел гоним. За нас този разговор е много важен и този разговор ще го водим единствено в светлината на всички промени, които са необходими в пенсионно-осигурителната система – как тя да дава повече доходи на нас, повече възможности за младите хора", каза Минчева.

Време за политики няма, категорична бе тя и отбеляза: "Ние не сме наивни хора". Според нея трябва да се направи оптимизиране на разходите по разумен и балансиран начин.

"Никой не влиза в тези разговори с нагласата за някакви чудеса, но трябва да се постави една основа за бъдещи действия, които трябва да стартират още през следващата година, като започнем с пътната карта за пенсионната реформа. Струва ми се, че там сме най-напред и най-близо до постигане на някакво съгласие и възможността да се очертае един хоризонт".

"Ако вземем бюджета в неговата цялост, не можем да посочим някой, който взима решенията. Имаме състояние на една колективна безотговорност по отношение на фискалната рамка на държавата", каза за БНР Георги Вулджев от Експертен клуб за икономика и политика.

"Цялата им политическа калкулация е абсолютна грешна. Те смятат, че трябва да продължат ударно да вдигат заплати в публичния сектор, за да са политически предпазени – според мен това не е така“, каза икономистът.

На този етап ние не сме в процедура по свръхдефицит, но вече дори от европейските институции ни дават ясен сигнал, че имаме рискове в бюджета – ясно идентифицирани и много очевидни, и трябва да се вземат мерки, заяви Вулджев.

Припомняме, че проектът на държавния бюджет за 2026 г. беше внесен в парламента без одобрението на Националния съвет за тристранно сътрудничество, а бюджетната процедура беше замразена на фона на политически скандали и обществено недоволство. Очаква се още днес тристранният диалог да бъде възстановен.