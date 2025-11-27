Премиерът: Изтегляме Бюджет 2026, искаме кредит на доверие

Премиерът Росен Желязков потвърди, че Бюджет 2026 ще бъде изтеглен минути след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разпореди точно това.

На брифинг Желязков обяви, че е проведен сериозен и важен политически разговор в управляващото мнозинство предвид факта, че има натрупано социално напрежение.

По думите на премиера снощният протест е „израз на спонтанна реакция в обществото по отношение на определени процеси през последната година“. „Това е ясен знак за това, че трябва да поставим интересите на страната и обществото над чисто политическите разбирания", заяви той.

Желязков призова опозицията да прояви разум. "Ще седнем на масата на разговорите, ще опитаме да възстановим диалога със синдикати и работодатели, за да постигнем макроикономически параметри на бюджета, удовлетворяващи бизнеса и обществото, стана ясно още по време на брифинга. Правителството ще поиска кредит на доверие от социалните партньори, за да направи бюджетната процедура прозрачна и удовлетворителна на всички", заяви той.

Министър-председателят призна за нарушен социален диалог.

"Това напрежение през последните седмици беше продиктувано от разбирането, че има нарушен социален диалог. Нашето разбиране е, че ние като общество трябва да сложим на преден план важните приоритети за страната, за обществото и да не допуснем да влезем отново в политическа спирала на несигурност и нестабилност", каза премиерът.

"В последния месец в навечерието на влизането на България в еврозоната имам нужда преди всичко от стабилност, защото този процес има дългосрочно измерение, а не просто краткосрочен ефект за 2026 година. Ние сме длъжни да направим този процес ясен, а от друга страна - да дадем увереност на обществото, че страната се управлява умело", категоричен бе Желязков.

По думите му социалното напрежение изисква ясни и конкретни отговори за това как се пази социалният мир.

Премиерът поиска кредит на доверие от страна на социалните партньори и увери, че още през тази седмица кабинетът ще направи необходимите стъпки да покани работодатели и синдикати на нови разговори по бюджета.

„Имаме достатъчно време през месец декември да постигнем очакванията, за да имаме балансиран бюджет, който отговаря на политическата спектралност на управлението", каза още той.