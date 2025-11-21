Парламентът прие на първо четене законопроекта за Бюджет 2026

Депутатите приеха на първо четене законопроекта за Бюджет 2026, който е първият за България, изготвен в евро. „За“ предложения от правителството законопроект гласуваха 131 народни представители, 87 бяха "против", нямаше въздържали се.

Най-важният финансов закон на България беше подкрепен от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ" и четирима депутати, които не членуват в група. Против бяха от "Продължаваме промяната-Демократична България", "Възраждане", "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест", като депутатите на "Величие" не присъстваха на заседанието в парламентарната зала.

В рамките на пет часа и половина депутатите спориха какво дават и какво отнемат промените в данъчните закони и вдигането на осигуровките, ще има ли пари за хората и общините.

Депутатите решиха срокът за предложения за промени преди второ четене на Бюджет 2026 да бъде намален на три дни.

Депутатите решиха срокът за предложения за промени преди второ четене на Бюджет 2026 да бъде намален на три дни. Парламентът одобри 260 млн. евро за заплати в болниците с бюджета на НЗОК за 2026 г.

Депутатите приеха увеличението на осигуровките за пенсия през 2026 г.

