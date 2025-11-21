IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Парламентът прие на първо четене законопроекта за Бюджет 2026

Какви трябва да са данъците при българските доходи и ще има ли пари за хората и общините спориха депутати от управляващите партии и опозиция

14:58 | 21.11.25 г.
Снимка: БГНЕС/АНТОН СТАНКОВ
Снимка: БГНЕС/АНТОН СТАНКОВ

Депутатите приеха на първо четене законопроекта за Бюджет 2026, който е първият за България, изготвен в евро. „За“ предложения от правителството законопроект гласуваха 131 народни представители, 87 бяха "против", нямаше въздържали се.

Най-важният финансов закон на България беше подкрепен от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ" и четирима депутати, които не членуват в група. Против бяха от "Продължаваме промяната-Демократична България", "Възраждане", "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест", като депутатите на "Величие" не присъстваха на заседанието в парламентарната зала.

В рамките на пет часа и половина депутатите спориха какво дават и какво отнемат промените в данъчните закони и вдигането на осигуровките, ще има ли пари за хората и общините.

Депутатите решиха срокът за предложения за промени преди второ четене на Бюджет 2026 да бъде намален на три дни. 

Очаквайте подробности за дебатите между депутатите!

Последна актуализация: 15:08 | 21.11.25 г.
