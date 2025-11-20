Парламентът одобри 260 млн. евро за заплати в болниците с бюджета на НЗОК за 2026 г.

В проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за следващата година се залагат общо 260 млн. евро за възнаграждения на работещите в лечебните заведения. Това решиха депутатите, приемайки законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. на първо четене със 121 гласа "за" и 83 гласа "против".

Проектът получи одобрение от депутатите от ГЕРБ-СДС, БСП, "Има такъв народ", "ДПС - Ново начало" и няколко независими. Останалите групи гласуваха "против" с изключение на "Величие", които изобщо не гласуваха.

Проектобюджетът предвижда трансфери от централния бюджет в размер на 260 млн. евро, предназначени за заплати на медиците в лечебните заведения. От тях 30 млн. евро ще бъдат насочени за повишаване на възнагражденията на работещите във второстепенните разпоредители с бюджетни средства към Министерството на здравеопазването, а останалите 230 млн. евро - за всички работещи в държавните, областните и общинските болници.

С общото увеличение, което е приготвено за работещите във второстепенните разпоредители – центровете за спешна помощ, психиатриите, регионалните здравни инспекции и др., които получават заплатите си директно от Министерството на здравеопазването, ще бъдат постигнати 150% от средната брутна работна заплата за лекари и 125% от средната брутната работна заплата за професионалистите по здравни грижи.

Стартовите заплати на специализантите ще бъдат осигурени чрез разписан текст в Закона за лечебните заведения и ще бъдат под формата на субсидия или целево финансиране на всяко лечебно заведение.

Одобрена беше рекордната финансова рамка от 5,5 млрд. евро приходи и трансфери.

Здравноосигурителните приходи са в размер на 5,2 млрд. евро, от които 3,1 млрд. евро са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 млрд. евро са трансфери за здравно осигуряване.

Общо разходите за 2026 г. по проектобюджета за здраве са в размер на 5,5 млрд. евро. Приходите и разходите са със 727,6 млн. евро повече спрямо предходната година, което представлява 15% ръст на средствата.

За първичната извънболнична медицинска помощ е заложен ръст от 5,5%, за специализираната извънболнична медицинска помощ – ръст от 4,7%, за медико-диагностични дейности – от 9,5%, за болнична помощ – от 11,9%, за медицински изделия – от 5,7%, за дентална помощ – от 9,7%.

За дентална помощ (включително за заплащане изработката на медицинско изделие „тотална зъбна протеза“) са заложени 233,5 млн. евро, или с 20,6 млн. евро повече от 2025 г.

За медико-диагностична дейност са предвидени 170 млн. евро, или с 14,7 млн. евро повече от тази година. За болнична медицинска помощ – 2,376 млрд. евро или с 251,8 млн. евро повече от 2025 г., като в т.ч. са предвидени средства общо в размер на 34,8 млн. евро за финансиране осигуряването на медицински персонал в лечебните заведения по чл. 55, ал. 2, т. 3в, по букви „а“ и „б“ от Закона за здравното осигуряване.

За медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, са заложени 112 млн. евро.

За други здравноосигурителни плащания със законопроекта се предлага сума в размер на 42,9 млн. евро, или с 16,8 млн. евро по-малко в сравнение с 2025 г.

Запазва се размерът на здравноосигурителната вноска от 8%.

Близо 152 млн. евро е резервът на НЗОК, което е ръст от 9,8%

Народните представители приеха също така срокът за предложения между първо и второ четене на законопроекта да е 4 дни.