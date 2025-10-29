С Бюджет 2026 младите лекари ще получават минимум по 1860 евро от догодина

Предвидени са 260 млн. евро в проекта на бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за заплати на младите лекари. Това каза управителят на касата Петко Стефановски след заседание на Надзорния съвет на фонда, предава БТА.

С този бюджет се предвиждат минималните възнаграждения за специализантите, медицинските сестри и други категории медицински персонал, каза Явор Пенчев, председател на Надзорния съвет на здравния фонд.

Лекарите специализанти ще получат сумата, която искаха – 150% от средната брутна работна заплата, което възлиза на 1860 евро, а медицинските сестри, акушерките и другите категории персонал ще получават най-малко 125% от средната брутна работна заплата, което е 1550 евро. Тези допълнителни 260 млн. евро са заложени в перото за болнична помощ и са единствено и само за заплати, каза Пенчев. По думите му тези средства не са от здравните вноски, а са трансфер от централния бюджет.

Предстоят разговори с Българския лекарски съюз, за да се разработи методика, по която да се разпределят предвидените 260 млн. евро, посочи Стефановски. По думите му предстои и уточняване със съсловната организация на цените и обемите на клиничните пътеки.

Според Пенчев няма риск при окончателното приемане на държавния бюджет и на бюджета на Касата за следващата година да отпаднат парите за заплати за лекарите специализанти и за професионалистите по здравни грижи. Той посочи, че по тази тема има политическо съгласие. Решението за тези 260 млн. евро за заплати е взето вчера по време на заседанието на Съвета за съвместно управление.

Общият бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. се планира да е 5,537 млрд. евро, което е с 14% увеличение спрямо бюджета от предишната година. В предвидените средства е заложено повишение на средствата за първична извънболнична помощ, за болнична помощ, за дентална помощ, за лекарства, за медико-диагностични дейности и др.

Управляващите решиха заплатите на младите лекари да се уредят с бюджетните закони

След четири месеца на обещания, разисквания, работни групи и приет общ законопроект вчера депутатите окончателно отхвърлиха предложенията за промени в Закона за лечебните заведения, отнасящи се за възнагражденията на лекарите без специалност, на фармацевтите без специалност и на професионалистите по здравни грижи. Така въпросът със заплащането на младите лекари се прехвърля към бюджетните закони за 2026 г.

Основният въпрос, който постави опозицията в рамките на дебатите и който в крайна сметка не получи отговор, беше какъв ще е финансовият източник за увеличението на заплатите на младите лекари през бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., след като той плаща здравни дейности, а не положен труд.

Стана ясно, че е взето политическо решение, че няма да има заплата на начинаещ лекар без специалност в системата на болничната медицинска помощ, която да бъде „по-ниска от визираните стойности на средната брутна работна заплата, умножени със съответния процент“.