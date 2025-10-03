Правителството още обмисля как да формира заплатите на младите лекари

Правителството все още обмисля как да формира заплатите на младите лекари, но не е склонно това да става чрез обвързването им със средната работна заплата, както настояват медиците. Това стана ясно от изказване на премиер Росен Желязков на днешния блиц контрол в Народното събрание.

„Свидетели сме как привързването към средната работна заплата на редица възнаграждения изкривява възможностите на икономиката и налива допълнителна инфлация“, каза Желязков, цитиран от БТА.

Премиерът признава, че „диспропорциите при заплащанията на лекарите в болниците са огромни“ и посочва, че те трябва да бъдат правилно адресирани. „Въпросът не е дали трябва, а как да се направи“, каза премиерът относно увеличението на възнагражденията на младите лекари.

„Не споделям разбирането, че трябва да бъдат привързани към средната работна заплата, а по-скоро трябва да бъдат в рамките на заплащанията в системата и правилното разпределение на отделните компоненти при формирането на възнагражденията в болниците“, каза още министър-председателят.

"Въпросът е да не прегрява политиката по увеличаване на заплатите на младите лекари и заради това да не се налее допълнително инфлацията", допълни Желязков.

Комисията по здравеопазването в парламента удължи до края на октомври срока за предложения по общия законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, с който се уреждат заплатите на медицинските специалисти.

От ПП-ДБ изразиха опасения, че при това решение на здравната комисия има вероятност в държавния бюджет да не бъдат предвидени минималните възнаграждения на медицинските специалисти.

„Опасяваме се, че държавният бюджет ще бъде внесен, без да е приет закон, който да дава минимални възнаграждения на медицинските специалисти“, каза в кулоарите на Народното събрание Васил Пандов, депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България". По думите му бюджетът трябва да бъде внесен до края на октомври.

„Младите лекари, медицинските сестри и другите медицински специалисти, които очакваха увеличение на възнагражденията, до момента са излъгани. Другият вторник ще имат нов протест“, каза Пандов.

„Бяха направени изчисления колко ще струва увеличението, въз основа на официални данни от Министерството на здравеопазването за всички 180 публични държавни и общински болници. Установи се, че са необходими 240 млн. лв. за цяла година. Това е четири пъти по-малко, отколкото увеличението в сектор „Сигурност“, както и близо два пъти по-малко, отколкото във висшето образование“, коментира депутатът.

„Цинично е да казваме, че средства в бюджета няма да има. Управляващите не искат да ги разпределят по правилния начин. По наши данни бюджетният дефицит към 1 октомври е 3%. Напълно разбираме защо Министерството на финансите бяга от увеличението на заплатите на медицинските специалисти“, каза още Васил Пандов.

Представители на Министерството на финансите не са присъствали досега на заседания на работната група по изработването на законопроекта въпреки двете изпратени покани до момента.

От ПП съобщиха, че са пуснали онлайн платформа, която позволява на всеки гражданин да провери какви са брутните заплати на медицинските специалисти във всички публични държавни и общински болници в страната. На сайта може да се провери и колко ще струва на държавата да се изпълнят исканията на младите лекари и медицинските сестри - началната заплатата на млад лекар да стане 150% от средната заплата за страната, а за медицинските сестри, акушерки и лаборанти – 125% от средната.