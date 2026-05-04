"Енергийното господство" на САЩ има своите граници

Американският президент Доналд Тръмп, безмилостен защитник на "енергийното господство" на САЩ, многократно е заявявал, че страната му може да помогне за запълване на дупката в петролните доставки, създадена от войната в Иран, пише Bloomberg. "В момента имаме най-високите добиви на петрол в историята", коментира той в края на миналата седмица и допълни, че всички танкери идват към Тексас, Луизиана и Аляска.

Изчисленията на Bloomberg показват, че в последните девет седмици повече от 250 млн. барела петрол са изнесени от САЩ, което превръща страната в най-големият износител, изпреварвайки Саудитска Арабия. Нещо повече - в момента за някои пазари САЩ са "доставчик от последна инстанция" заради затварянето на Ормузкия проток. По данни на щатската Администрация за енергийна информация в момента САЩ изнасят почти по 7 млн. барела дневно, което е най-високото ниво досега.

Това обаче не е достатъчно, за да покрие липсващите към 10 млн. барела дневно от затварянето на Ормузкия проток.

Енергийни експерти предупреждават също така, че износът приближава своите лимити, защото той обхваща не само добивите, а и запасите от петрол и горива в САЩ. Данните за последните седмици пък показват, че те започват да се изчерпват - през последните четири седмици те са намалели с общо 52 млн. барела и са под историческите средни нива.

Петролните компании в САЩ се притесняват да увеличават добивите, дори и на фона на високите цени на петрола. Според анонимни коментари, публикувани от клона на Федералния резерв в Далас, причината е несигурността. "Непредсказуемият характер на настоящата администрация прави бизнес моделирането почти невъзможно", казват представители на енергийни компании в коментар пред институцията.

"Енергийното господство" кара САЩ да правят по-смели стъпки

От 2015 година САЩ започнаха да изнасят петрол и това доведе до "шистовата революция", дала голямо предимство на американската икономика. Наличието на местен добив направи САЩ и значително по-смели по отношение на външната политика и доказателство за това са операциите във Венецуела, а сега и в Близкия изток, както и санкциите срещу петролния сектор на Русия - действия, които заплашват баланса на петролните пазари.

Администрацията на Доналд Тръмп обаче вижда и възможността за сделка - "Това е невероятно", каза той миналия петък (1 май). "Количеството петрол и газ, което продаваме сега, е на ниво, което никой не е виждал", отчете Тръмп. Неговият енергиен министър Крис Райт пък отхвърли всички опасения за забрана за износ. "Това е най-бързо растящият износ", заяви Райт и допълни, че той няма да бъде спиран, а по-скоро - увеличаван.

Техническите ограничения

Тук обаче има и някои ограничения - често се отбелязва, че техническият капацитет за товарене на петрол в Мексиканския залив е 10 млн. барела на ден, реалният е около сегашното ниво от 6 млн., с кратки периоди до 7 млн. барела на ден. Една от причините е, че добивът е във водата и операциите по товарене са скъпи. Това означава, че ръстът на износа в момента е за сметка на запасите и те ще продължават да намаляват, ако войната в Иран продължава.

Именно и затова се появяват залозите, че САЩ може и да въведат ограничения за износа на петрол и горива. В Белия дом нямат голям инструментариум за ограничаване на цените на бензина и вече предприеха мерки, позволяващи увеличаване на количеството етанол в бензина и отмениха 100-годишна забрана чужди танкери да доставят петрол между пристанищата на САЩ.

В момента САЩ изнасят рекордни количества петрол и горива, но на вътрешния пазар цената на галон бензин (около 3,8 литра) вече надхвърля 4 долара. Bloomberg отчита, че от началото на войната в Иран бензинът е поскъпнал с 1 долар, а дизелът - с 2 долара за галон.

Търсенето на горива тепърва ще се увеличава в сезона на летните пътувания.

Ако кризата в Иран продължи, "лошите идеи, отхвърлени при цена от 4 долара, могат да бъдат преразгледани, при цена от 6 долара за галон", допълва още Bloomberg.