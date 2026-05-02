Саудитска Арабия се готви за неочакван приход от петрол заради Ормузкия проток

Блокадата на Ормузкия проток създава икономическо разделение сред износителите на петрол в Персийския залив, като Саудитска Арабия и Оман се готвят за неочаквани печалби, а други, включително Обединените арабски емирства (ОАЕ), ще отбележат спад в приходите от петродолари, пише Bloomberg.

Саудитска Арабия печели предимство в приходите пред повечето си съседи от Персийския залив, тъй като е в състояние да пренасочи по-голямата част от износа на суров петрол към Червено море. По-високите цени компенсират загубените доставки през пролива, изчислява Goldman Sachs Group Inc.

ОАЕ, за разлика от саудитците, вероятно ще претърпят рязък спад в приходите от петрол, тъй като собствените им отклонени барели само частично смекчават въздействието от затварянето на Ормузкия проток.

Goldman прогнозира, че седмичните приходи от петрол са се увеличили с 10% спрямо нивата преди войната за Саудитска Арабия и са паднали с около 25% за ОАЕ, Близкия изток и Северна Африка.

Разминаването може да допринесе за засилващото се съперничество между двете най-големи икономики в Близкия изток, което беше в основата на шокиращото решение на ОАЕ да напусне ОПЕК по-рано тази седмица.

Освободени от квоти, наложени от доминираната от Саудитска Арабия група държави производителки на петрол, известни като ОПЕК, ОАЕ могат – след като Ормузкият проток бъде отворен отново – да изпомпват повече суров петрол и да монетизират резервите си, преди търсенето да намалее с напредъка на енергийния преход.

Общите финансови последици от войната върху един от най-важните региони за износ на енергия в света са сериозни. Шестте членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив губят около 700 млн. долара приходи от петрол всеки ден, когато протокът е затворен, изчислява Goldman.

От началото на войната Рияд е пренасочвал около 4 млн. барела петрол на ден към своя петролопровод „Изток-Запад“, който свързва находища с пристанището Янбу. ОАЕ увеличава доставките на петрол през своята инфраструктура, която не зависи от Ормуз. През март през този петролопровод са минали около 2 млн. барела дневно, което все още е само половината от износа на ОАЕ за февруари.

Оман, чиито петролни пристанища са извън пролива, не е трябвало да намали износа и приходите ѝ са се увеличили с 80% от началото на конфликта. Кувейт, Катар, Бахрейн и Ирак са в най-лошо положение. Приходите им от петрол и природен газ са се свили рязко, тъй като почти нямат възможност да заобиколят Ормузкия проток.

„Войната разделя региона на победители и губещи“, коментира Зиад Дауд, главен икономист за развиващите се пазари в Bloomberg Economics.

Приходите от петрол само частично отразяват последиците от войната. Въздушните удари на Иран срещу държавите от Персийския залив, в отговор на американско-израелските атаки, повредиха инфраструктурата им и засегнаха икономиките им. Goldman изчислява, че годишният фискален излишък на ОАЕ от 6% от брутния вътрешен продукт (БВП) преди войната е почти изцяло заличен и се наблюдава само незначително подобрение от 1 процентен пункт в дефицита на Саудитска Арабия.

Войната доведе до колебание на фискалния баланс на Оман от дефицит от 7% от БВП до излишък от 8%. Бахрейн, Катар и Кувейт сега отчитат дефицити съответно от 17%, 20% и 40%.

JPMorgan Chase & Co. смята, че фискалният баланс на страните от Персийския залив се е влошил с около 3,6% от БВП по време на войната.