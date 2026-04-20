Най-трудният въпрос, задаван винаги по време на криза, е каква е реалната цена на петрола, пише колумнистът на Bloomberg Хавиер Блас. Според него отговорът зависи от сорта петрол, кога и къде се продава. Днес цената на петрола на физическите пазари например се движи между 78 долара в Канзас и 286 долара в Шри Ланка.

Пазарът на петрол е разделен на две - физически, където той може да бъде пипнат, и виртуален - в компютърните екрани, пише Блас. На втория пазар договори за доставки - суапове, фючърси и опции, сменят собственика на електронните пазари и тези барели търговците определят като "хартиени".

И двата пазара за свързани, но финансовият понякога отразява предстояща криза, още преди да се е случила, и реагира позитивно, още преди реалните потоци да потекат. Те отразяват очакванията и цената, която купувачите са готови да платят.

Какво се случва на пазарите по време на конфликта в Близкия изток?

Реалността е такава, че "хартиените барели" са винаги налични, докато физическите - не, особено по време на криза. В последните седмици например физическите пазари изгубиха 10 млн. барела дневно (със затварянето на Ормузкия проток), а на финансовите бяха изтъргувани допълнителни 1 млрд. барела.

В момент на спокойствие цените на водещите "хартиени" бенчмаркове - Брент, американския лек суров петрол WTI или арабския Dubai, и на физическите пазари са в рамките на няколко долара. В момента обаче премията е 10-20 долара, а физическата доставка на водещия сорт на Саудитска Арабия в Европа е с почти 28 долара по-скъпа, отколкото на финансовите пазари. Преди месец разликата беше под долар.

И това е преди допълнителните такси, пише още в коментара на Bloomberg. "Разходите за превоз, които преди бяха 1 долар за барел, днес ви струват 25 долара. Застраховката е малко състояние", отбелязва Хавиер Блас.

Тези допълнителни долари не се отчитат на финансовите пазари, защото никой не мести физически "хартиен" барел. И така цената на електронните борси е около 100 долара за барел, но на физическите - надхвърля рекордите и се търгува за над 140 долара за барел.

Тази разлика не означава, че връзката е счупена, а просто отразява различни времеви периоди. В началото на конфликта на финансовите пазари цената на сорта "Брент" скочи над 120 долара за барел, а на физическите тогава едва достигаше 100 долара за барел. Сега е обратното - защото физическият пазар вече се сблъсква с недостига, а финансовият - вече оценява края на войната.

Ако Ормузкият проток остане затворен, кризата ще стигне и до САЩ

На цената влияе и географията - старата колониална линия, която разделя света през Суецкия канал. Петролният шок сега започна на изток от тази черта и именно там физическият пазар е най-засегнат. Последиците обаче вече се движат и на запад, защото азиатските рафинерии не спират работа, а търсят петрол в Атлантическия океан и така повишават цената на физическия пазар навсякъде.

Последната крепост на ниските цени са САЩ и Канада, което е резултат от шистовата революция. Но ако Ормузкият проток не бъде отворен, тя също ще падне - петролните танкери се насочват към Северна Америка и ще започнат да товарят американски петрол, за да го доставят в Азия и Европа, тоест американските рафинерии ще се конкурират с останалия свят за петрол. А ако няма други сътресения - в Европа и Азия цената трябва да намалее, защото идват американските барели.