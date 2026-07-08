Пет членки на НАТО ще стигнат 3,5% от БВП за основни разходи за отбрана тази година

Пет страни членки на НАТО се очаква да изпълнят целите на алианса от 3,5% от брутния си вътрешен продукт (БВП) за основни разходи за отбрана през тази година, според актуални данни, публикувани във вторник. Според тях някои страни все още се очаква да останат около прага от 2%, сред които е и България.

Според актуалните данни на НАТО прогнозираният дял на похарчените средства за отбрана от БВП у нас ще е 2,22% през 2026 г. и 2,13% за миналата 2025 г. В парично изражение разходите за отбрана се увеличават леко през тази година спрямо миналата – 2,693 млрд. евро спрямо 2,474 млрд. евро.

По време на срещата на върха на НАТО в Хага миналата година лидерите обещаха да похарчат 3,5% от БВП за основни отбранителни нужди като оръжия и войски до 2035 г., което е значително повишение спрямо предишните 2%. Те се съгласиха и на допълнителен дял от 1,5% от БВП за по-широкообхватни инвестиции, свързани с отбрана, като стимулиране на киберсигурността и др., припомня Ройтерс.

Според данните през 2025 г. Европа и Канада заедно значително са увеличили разходите си с над 19% спрямо предходната година, което се равнява на над 90 млрд. щатски долара (коригирани спрямо инфлацията при базова година 2021 г.; или 139 млрд. долара настоящи цени, бел. ред.).

Очаква се общо европейските членки и Канада да похарчат 2,53% от БВП тази година за основни отбранителни нужди – най-големият дял от поне 2014 г. насам, и 1,40% от БВП за свързани инвестиции.

Основни разходи за отбрана и инвестиции, свързани със сигурност и отбрана (% от БВП) за Европа и Канада. Графика: НАТО

През тази година пет страни се очаква да изпълнят насоките за 3,5% и 17 държави - 1,5% разходи за инвестиции, свързани с отбрана и сигурност. Пет държави също така ще изпълнят насоките от 5% общо разходи за 2026 г.

Стойностите показват, че Литва е харчила най-много като дял от икономическото си производство за основни разходи за отбрана от 5,33% от БВП тази година. Тя е следвана от Естония (5,1%), Латвия (4,92%), Полша (4,68%) и Гърция (3,65%).

В същото време САЩ се очаква да похарчат по този показател 3,17% от БВП, докато при Германия този дял е 2,69%. За Великобритания той е 2,56%, а за Франция 2,22%, според прогнозите.