Недостигът на чипове за памет и войната в Иран свиват пазара на мобилни телефони

Световният пазар на смартфони е отбелязал първия си спад от 2023 г. насам през първото тримесечие на тази година, като недостигът на чипове за памет и войната в Иран вероятно ще доведат до повишаване на разходите и ще ограничат растежа още повече, посочва пазарният анализатор IDC.

Apple и Samsung Electronics са единствените марки от топ 5, записали растеж, като всяка от тях е увеличила доставките си с повече от 3%, докато общият пазар се свил с 4,1%, установяват изследователите, цитирани от Bloomberg. С приблизително по една пета от общите доставки всяка, двете най-големи компании са в по-добра позиция да си осигурят дългосрочни доставки и да се справят с нарастващите разходи в сравнение с китайските си конкуренти. Конкурентите от Oppo до Xiaomi отбелязват срив в доставките си тази година заради скока в разходите за компоненти и логистика.

„Очакваме забавянето през първото тримесечие да бъде лек предвестник на това, което ни очаква през 2026 г.“, коментират анализаторите от IDC, водени от Набила Попал. „В няколко развиващи се пазари цените са се повишили с до 40-50%, което значително тежи върху търсенето.“

Apple отбеляза силно тримесечие в Китай, като популярната му серия iPhone 17 му помогна да постигне 30% растеж на най-големия пазар за смартфони в света. Базираните в Шънджън Huawei Technologies и Honor Device също са успели да увеличат доставките си през този период, като разширяването на Honor в чужбина е допринесло за 24% подобрение спрямо предходната година, посочва IDC. Въпреки това всички компании ще трябва да адаптират продуктовите си гами, за да отчетат недостига на чипове за памет, който се очаква да продължи до втората половина на 2027 г.

Данните на Counterpoint Research, публикувани миналата седмица, също отчетоха спад на доставките от 6% през първото тримесечие, въпреки че поставят Apple пред Samsung в класацията за пазарен дял. И двете компании за пазарни проучвания приписват причината предимно на въздействието от скока в цените на паметта.

Освен по-скъпите части и материали, производителите на смартфони се сблъскват и с по-високи разходи за доставка поради конфликта в Близкия изток и много от тях в момента преструктурират разходите си, пише Попал от IDC. Това включва понижаване на спецификациите на определени модели и съкращаване на разходите за маркетинг и поддръжка на дистрибуторите, което ограничава растежа.