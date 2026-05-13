Кризата с чиповете за памет задълбочава пропастта между печелившите и губещите на пазара

Засилващият се недостиг на чипове за памет на световно ниво, дължащ се на разрастването на сектора на изкуствения интелект, води до все по-голяма разлика в корпоративните резултати и представянето на акциите, пише Bloomberg.

Акциите на производителите на чипове за памет Micron Technology и Samsung Electronics достигнаха рекордни нива благодарение на отлични резултати, подкрепени от високите цени на продуктите. В същото време производителите на потребителски продукти – от HP до Nintendo – са подложени на натиск върху печалбите си, породен от по-високите разходи за чипове.

Натискът показва как изкуственият интелект преобразува цикъла на чиповете, превръщайки паметта от тип суровина в критично препятствие. Това превърна ценовата власт в разделителна линия на глобалните акции: доставчиците отчитат неочаквани печалби, докато производителите на устройства се сблъскват с по-високи разходи и по-слаби маржове.

Кризата е очевидна в последните резултати. Цените на чиповете за памет бяха споменати повече от 550 пъти във финансовите отчети на компаниите и тримесечните доклади от началото на тази година – вече повече, отколкото през която и да е цяла година в данните, събрани от Bloomberg, проследяващи глобалните акции от 1999 г. насам.

„Става все по-очевидно, че кризата с чиповете за памет не само е по-тежка от очакваното, но и се проточва по-дълго, отколкото се очакваше“, казва Майкъл Браун, старши изследовател и стратег в Pepperstone Group в Лондон. „С продължаващия ръст на търсенето на изкуствен интелект това, което чуваме сега от хора, близки до проблема, е, че кризата може да продължи по някакъв начин потенциално чак до 2030 г.“

По-дълбока болка

Проблемите за потребителите на чипове с памет са широко разпространени. Акциите на Nintendo отбелязаха ценови спад в понеделник, след като компанията предупреди, че високите цени на чиповете оказват негативно влияние върху маржовете на игровите ѝ конзоли. Вследствие акциите ѝ са поевтинели с над 30% от началото на годината досега. Книжата на производителя на смартфони и електромобили Xiaomi се сринаха с 20% през 2026 г., докато тези на компанията за копирни машини и фотоапарати Canon отбелязаха ценови спад от 10% поради сходни опасения.

Все повече производители прибягват до увеличаване на цените, за да подкрепят маржовете си, дори с риск да навредят на търсенето на продуктите си. Миналата седмица Nintendo обяви, че ще повиши цените на своята Switch 2, след като през предходните месеци бяха увеличени цените на Xbox на Microsoft и PlayStation 5 на Sony. Meta Platforms вдига цените на очилата си за виртуална реалност.

„Степента на затрудненията зависи от два фактора: колко голяма част от разходите на дадена компания се пада на чиповете за памет и колко влияние има тя, за да си осигури доставки или да прехвърли цените“, казва Фабиен Йип, пазарен анализатор в IG International. Тя вижда висок риск за бизнеса със смартфони и игрови конзоли и среден риск за производителите на персонални компютри и хипермащабните компании.

Ситуацията е много по-оптимистична за производителите на чиповете, които се възползват от растящите цени им на фона на неутолимото търсене. Индексът на Bloomberg за акциите на производителите на чипове за памет е скочил с около 120% от началото на годината, докато индексът на акциите на потребителската електроника е нараснал с около 3%.

Samsung наскоро се присъедини към елитния клуб на компаниите с пазарна стойност от над 1 трлн. долара, след като миналия месец обяви 48-кратно увеличение на тримесечната печалба от производството на чипове. Другите производители на чипове за памет с висока пропускателна способност – Micron и SK Hynix – също отбелязват ръст на цените на акциите си след публикуването на силни финансови отчети.

„Дори и след сезона на отчетите за първото тримесечие динамиката в сектора на паметите остава изключително силна“, заяви Саймън Уу, ръководител на корейските проучвания и координатор на технологичните проучвания за Азиатско-Тихоокеанския регион в BofA Global Research. „Данните за април показват, че продажбите, свързани с чиповете за памет в Тайван, се ускоряват рязко, докато износът на полупроводници от Корея все още бележи ръст от над 100% на годишна база.“

Разширяващи се ползи

Кръгът на бенефициентите се разширява, тъй като изкуственият интелект преминава от фазата на обучение към по-масови приложения. Инвеститорите също така изкупуват акции на производители на по-малко усъвършенствани DRAM чипове, както и на различни продукти с флаш памет и твърди дискове.

Sandisk увеличи ръста на печалбата си за годината до над 500%, след като по-високите цени на NAND донесоха по-силни от очакваните приходи. Акциите на партньора ѝ Kioxia Holdings са поскъпнали с повече от 360% за годината, преди отчета ѝ, който се очаква в петък.

Продължаващото рали при изкуствения интелект породи спекулации за балон, особено на фона на трайната икономическа несигурност, причинена от войната в Иран. Акциите на чипове се сринаха в САЩ във вторник, тъй като бързите печалби от последните дни предизвикаха опасения от прегряване.

Оптимистите в сектора на чиповете за памет твърдят, че изкуственият интелект е породил „суперцикъл“ на търсенето на чипове, който излиза извън традиционния модел на възход и спад в индустрията. Договорните цени на NAND чиповете са скочили с над 600% от края на септември, докато тези на DRAM чиповете са се повишили с близо 400%, и анализаторите предвиждат, че тенденцията ще продължи.

„Повишението на цените вероятно ще продължи, тъй като търсенето, движено от изкуствения интелект, продължава да надвишава предлагането, запасите са ограничени, а доставките на HBM са обвързани с споразумения за цени и обеми, покриващи няколко тримесечия“, пишат стратезите от JPMorgan Chase в бележка от неделя. Цените и обемите на продажбите може да продължат да растат през 2027–2028 г., посочват те.