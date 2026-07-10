Германия готви нова потребителска такса за финансиране на газов резерв при спешни случаи

Германското правителство предложи добавянето на допълнителна такса към сметките за електроенергия на потребителите, за да се подпомогне финансирането на стратегически резерв от природен газ, предназначен да поддържа доставките в най-лошия случай на криза.

Разходите ще бъдат прехвърлени на потребителите чрез такса от 0,29 евро до 0,36 евро за мегаватчас, заяви говорител на Министерството на икономиката в имейл до Bloomberg News. За типична еднофамилна къща това би добавило разходи от 3,77 до 7,20 евро годишно, въпреки че за тежките промишлени потребители допълнителната тежест може да достигне милиони евро.

Дискусиите за авариен газов буфер се засилиха през последните месеци, след като войната в Иран подчерта продължаващата уязвимост на Европа от внезапни прекъсвания на доставките. Въпреки че регионът въведе законови цели за запълване на търговските запаси от газ по време на енергийната криза през 2022 г., тези нива се оказаха трудни за достигане през последните години. Идеята е, че по-малък стратегически резерв би помогнал за облекчаване на част от натиска върху пазара, като същевременно гарантира, че Германия е подготвена за неочаквани сътресения.

Планът на правителството предвижда авариен газов буфер от около 24 тераватчаса, или около 10% от капацитета за съхранение. Това би осигурило доставки за домакинствата и бизнеса за около 18 дни през нормална зима или 10 дни през много студена зима, ако целият внос бъде спрян.

Еднократните разходи за създаване на буфера се оценяват на 1,5 млрд. евро, като годишните оперативни разходи се очаква да достигнат до 310 млн. евро през първите десет години. На първоначалния план на Министерството на икономиката за финансиране на резерва чрез федералния бюджет са се противопоставили от Министерството на финансите, според запознат с въпроса човек, пожелал анонимност.

Кабинетът на канцлера Фридрих Мерц тази седмица одобри предложение за бюджета за 2027 г., което включва увеличаване на разходите за отбрана и сигурност до над 200 млрд. евро до 2030 г., като същевременно възлага на министерствата да намалят субсидиите. Министерството на финансите заяви, че не коментира вътрешните процеси на правителствена координация.

Новата такса вероятно ще срещне съпротива. Германия вече премахна друга такса тази година, която помогна за запълването на редовните газови резерви. При 2,89 евро за мегаватчас тази такса е около 10 пъти по-висока от предложената за извънредни ситуации, но решението за финансирането ѝ чрез държавата имаше за цел да намали разходите за енергия за бизнеса.

„По-голямата сигурност на доставките е нещо добро, но карането на индустрията да плаща сметката за това не е“, каза Волфганг Гросе Ентруп, управляващ директор на Германската асоциация на химическата промишленост. Сеп Мюлер, заместник-председател на консервативната партия на Мерц в парламента, добавя, че подобен ход преди ключовите регионални избори на изток, където крайнодесните са по-близо до вземането на властта по-късно тази година, „би бил политическо самоубийство“.