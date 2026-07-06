SK Hynix търси 28 млрд. долара с IPO-то си в САЩ

Южнокорейският производител на чипове SK Hynix започна листване на акциите си на американската борса в понеделник, за да набере около 28 млрд. долара, показват подадени регулаторни документи. Компанията се възползва от глобалния бум в областта на изкуствения интелект с едно от най-големите в света първични публични предлагания, предава Ройтерс.

Компанията ще продаде 17,79 млн. нови акции чрез листването на американски депозитарни разписки (ADR) на борсата Nasdaq. Десет ADR ще представляват една обикновена акция, а книжата ще се продават в ценови диапазон, който ще бъде обявен в понеделник, въз основа на цената на SK Hynix на борсата в Сеул.

Цената на акциите на SK Hynix спадна с 4% до 2 327 000 вона за акция в понеделник, но от началото на годината се е повишила с около 273%, тъй като компанията се възползва от нарастващото глобално търсене от страна на инвеститорите към AI книжата. Корейският индекс KOSPI отбелязва спад в понеделник.

Акциите на производителите на чипове за памет бяха нестабилни през последните сесии отчасти поради подновените опасения на инвеститорите относно това колко дълго ще продължи бумът.

„Въпреки че нестабилността на пазара напоследък е доста висока, очаквам търсенето на акции на SK Hynix да остане относително силно“, коментира Алберт Йонг, управляващ партньор в Petra Capital Management.

Миналата седмица Южна Корея представи мащабна индустриална стратегия, фокусирана върху полупроводниците и AI, включваща програма за инвестиции в чипове на стойност 576 млрд. долара в югозападната част на страната с цел разпределяне на ползите от бума.

SK Hynix и Samsung Electronics ще бъдат основните участници в инвестиционната програма, съобщи правителството.

В понеделник южнокорейският президент И Дже-мьон разпореди на държавните служители да действат бързо и да започнат работа по големите проекти в областта на чиповете и изкуствения интелект, обявени миналата седмица.

Той предупреди, че забавянията при издаването на разрешителни, придобиването на земя и осигуряването на електро- и водоснабдяване биха могли да подкопаят стремежа на страната да доминира във високотехнологичните индустрии.

Инфлация при чиповете за памет

SK Hynix е сред най-големите бенефициенти в света от AI бума, като постигна по-добри резултати от основните си конкуренти Samsung и Micron.

„Това е нещо повече от просто събитие, свързано с ликвидността“, заяви Дейв Маца, главен изпълнителен директор на Roundhill Investments в Ню Йорк, която управлява борсово търгуван фонд, проследяващ производителите на DRAM – един от най-популярните начини за американските инвеститори да търгуват с акции на SK Hynix. „SK Hynix е една от най-важните компании в света, в която повечето американски институции не можеха лесно да придобият дял.“

„Листването премахва отстъпката за достъпност, а не отстъпката за качество“, добавя той.

Стив Сосник, главен стратег в базираната в Кънектикът компания Interactive Brokers, заяви, че от листването в САЩ ще се възползват по-скоро физическите лица и по-малките институции, отколкото големите инвеститори.

„Новото листване ще улесни нуждаещата се от капитал Hynix да получи директен достъп до нова група инвеститори, жадни за динамично развитие“, казва Сосник.

SK Hynix заяви, че постъпленията от листването ще бъдат използвани за изграждане на фабрики за чипове в Южна Корея и за закупуване на оборудване за производство на чипове, включително скенер за екстремно ултравиолетово лъчение (EUV), произведен от нидерландския производител на оборудване ASML.

Окончателната цена на листването в Ню Йорк ще бъде определена в четвъртък, преди акциите да започнат да се търгуват в петък, както става ясно от подадените регулаторни документи. Ръководството на компанията ще се срещне с глобални инвеститори по време на роудшоу тази седмица.

Очаква се сделката да бъде втората по големина продажба на акции след рекордното IPO на SpaceX миналия месец на стойност 85,7 млрд. долара, като ще надмине листването на Saudi Aramco от 25,6 млрд. долара през 2019 г. и това на Alibaba от същия мащаб през 2014 г.

SK Hynix е ключов доставчик на чипове за памет с висока пропускателна способност, използвани в AI системи от клиенти като Nvidia и Google.

Очаква се SK Hynix да се присъедини към индекса Philadelphia SE Semiconductor, в който преобладават компании за чипове, заявиха анализатори, което ще помогне да се проправи пътят за скок в пасивните инвестиции. Листването на Nasdaq би трябвало да допринесе за намаляване на разликата в оценката спрямо по-малкия американски конкурент Micron, добавят те.