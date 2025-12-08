IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Д. Кузов: Има критична зависимост на велоиндустрията ни от азиатските производители на компоненти

Тенденцията към покупка на електрически велосипеди и микромобилност дава сериозни основания за оптимизъм – пазарът в Европа може да се удвои до 2030 г., посочи собственикът и управител на "Веломания"

21:00 | 08.12.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Съществува критична зависимост на българската и европейската велоиндустрия от азиатските производители на компоненти в стремежа от години купувачите да търсят най-ниски цени. За това предупреди Драгомир Кузов, св предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

„Българските производители на велосипеди преминаха през изключително динамичен и предизвикателен период, като след еуфорията от пандемичните продажби, секторът се сблъска с нарушени вериги на доставки, свръхзапасяване и макроикономически насрещни ветрове“, коментира той.

По думите му годините на пандемията доведоха до огромни продажби на велосипеди, тъй като хората избягваха обществения транспорт. „Последвалият ефект обаче беше рязък срив, съчетан с драстично нарушаване на веригите за доставки на компоненти от Азия, главно Китай и Тайван“, обясни Кузов.

Според него въпреки спада в обемите на продажби, тенденцията към електрически велосипеди и микромобилност дава сериозни основания за оптимизъм, като се очаква пазарът в Европа да се удвои до 2030 г.

 „Производството на електрически велосипеди във фирми от Монтана и Пловдив вече е над 80% от общото, като огромната част е насочена към износ за Европа“, посочи мениджърът. Той обясни, че очакванията са, че до 2026 г. секторът да запази или да постигне от 5 до 10% ръст в производството и продажбите, а прогнозите за 2030 г. са за удвояване на пазара в Европа.

„Нарастващото ограничаване на автомобилното движение в европейските градове, съчетано с грижата за здравето, стимулира микромобилността и търсенето на електрически велосипеди за доставки и придвижване“, коментира Кузов.

Той обаче отбеляза, че лизинговите схеми за покупка на велосипеди, подпомагани от държавата в много европейски страни, сега създават нов проблем с огромни количества велосипеди втора ръка, които лизинговите фирми връщат на пазара след изтичане на срока.

Кузов подчерта, че в същото време лошата икономическа ситуация в основни пазари като Германия и общата несигурност от войната и високите цени правят велосипеда продукт от втора необходимост, което кара потребителите да се въздържат от излишни харчове.

„За разлика от Румъния и Гърция, в България все още липсва държавна политика за подпомагане на покупката на велосипеди. Въвеждането на подобни мерки би стимулирало местния пазар, който в момента е малък – около 70-80 хиляди велосипеда годишно“, каза още предприемачът.

Свързани статии

В какви срокове се движи производството и доставката на ключови компоненти за велосипеди? С какви запаси разполагат българските компании? Къде е мястото на българските велосипеди на световния пазар?

Целия разговор може да гледате във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да намерите тук.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 18:47 | 08.12.25 г.
Bloomberg TV Bulgaria Бизнес старт Драгомир Кузов велосипеди Веломания доставки
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Индустрия виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още