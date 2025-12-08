Д. Кузов: Има критична зависимост на велоиндустрията ни от азиатските производители на компоненти

Съществува критична зависимост на българската и европейската велоиндустрия от азиатските производители на компоненти в стремежа от години купувачите да търсят най-ниски цени. За това предупреди Драгомир Кузов, св предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

„Българските производители на велосипеди преминаха през изключително динамичен и предизвикателен период, като след еуфорията от пандемичните продажби, секторът се сблъска с нарушени вериги на доставки, свръхзапасяване и макроикономически насрещни ветрове“, коментира той.

По думите му годините на пандемията доведоха до огромни продажби на велосипеди, тъй като хората избягваха обществения транспорт. „Последвалият ефект обаче беше рязък срив, съчетан с драстично нарушаване на веригите за доставки на компоненти от Азия, главно Китай и Тайван“, обясни Кузов.

Според него въпреки спада в обемите на продажби, тенденцията към електрически велосипеди и микромобилност дава сериозни основания за оптимизъм, като се очаква пазарът в Европа да се удвои до 2030 г.

„Производството на електрически велосипеди във фирми от Монтана и Пловдив вече е над 80% от общото, като огромната част е насочена към износ за Европа“, посочи мениджърът. Той обясни, че очакванията са, че до 2026 г. секторът да запази или да постигне от 5 до 10% ръст в производството и продажбите, а прогнозите за 2030 г. са за удвояване на пазара в Европа.

„Нарастващото ограничаване на автомобилното движение в европейските градове, съчетано с грижата за здравето, стимулира микромобилността и търсенето на електрически велосипеди за доставки и придвижване“, коментира Кузов.

Той обаче отбеляза, че лизинговите схеми за покупка на велосипеди, подпомагани от държавата в много европейски страни, сега създават нов проблем с огромни количества велосипеди втора ръка, които лизинговите фирми връщат на пазара след изтичане на срока.

Кузов подчерта, че в същото време лошата икономическа ситуация в основни пазари като Германия и общата несигурност от войната и високите цени правят велосипеда продукт от втора необходимост, което кара потребителите да се въздържат от излишни харчове.

„За разлика от Румъния и Гърция, в България все още липсва държавна политика за подпомагане на покупката на велосипеди. Въвеждането на подобни мерки би стимулирало местния пазар, който в момента е малък – около 70-80 хиляди велосипеда годишно“, каза още предприемачът.

В какви срокове се движи производството и доставката на ключови компоненти за велосипеди? С какви запаси разполагат българските компании? Къде е мястото на българските велосипеди на световния пазар?

