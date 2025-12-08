Надеждите за понижаване на лихвите не успяха да задържат оптимизма на борсите в Европа

Основните европейски борсови индекси приключиха сесията предимно с понижение, докато глобалните инвеститори чакат последната среща на Федералния резерв на САЩ за годината и решението му относно паричната политика, съобщава CNBC.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 се понижи с 0,07% до 578,36 пункта.

Германският показател DAX напредна с 0,07% до 24 046,01 пункта.

Френският измерител CAC отчете спад от 0,08% до 8108,43 пункта.

Британският индекс FTSE записа понижение от 0,23% до 9645,09 пункта.

Очаква се Федералният резерв да понижи основния си лихвен процент на последното си заседание за годината, като трейдърите смятат, че има около 87% вероятност за намаление с 25 базисни пункта.

Решението на Фед ще подготви почвата за други централни банки, които ще проведат последните си заседания по паричната политика за годината тази и през следващата седмица. Швейцарската централна банка ще представи последната актуализация на паричната си политика в четвъртък, а следващата седмица ще бъдат обявени и решенията на Английската централна банка (АЦБ) и Европейската централна банка (ЕЦБ).

Все още не е ясно дали АЦБ ще намали основния си лихвен процент по време на заседанието, като има голям шанс ЕЦБ да запази лихвите непроменени.

Акциите на компаниите от отбранителния сектор в Европа поскъпнаха, като книжата на Rheinmetall прибавиха 4,28% към стойността си, а тези на Renk поскъпнаха с 6,62%.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 8 декември.

Междувременно пазарите реагираха на новите икономически данни от региона.

Влошаването на инвеститорските настроения в еврозоната се забавя през декември. Индексът на Sentix, който измерва нагласите на инвеститорите в еврозоната, се повиши до минус 6,2 пункта през декември от минус 7,4 пункта през ноември, надминавайки прогнозата на анализаторите.

Пазарите обърнаха внимание и на влошаващите се икономически сигнали от Германия. Около 23 900 германски компании се очаква да обявят несъстоятелност през 2025 г., сочат данни от ново проучване. Това би било най-високото равнище на фалити от 2014 г. насам, когато дейността си прекратиха близо 24 100 предприятия. Според прогнозата на асоциацията за защита на кредиторите Creditreform очакваните фалити през 2025 г. представляват увеличение с 8 на сто спрямо предходната година.