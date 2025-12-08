САЩ, Европа и Украйна ще сближават позициите си за мира в следващите дни

През следващите дни ще се проведат срещи, които да сближат позициите по мира в Украйна, анонсираха от офиса на френския президент Еманюел Макрон след ключова среща в Лондон, пише Le Monde. Разговорите вероятно ще се водят на ниво съветници по националната сигурност на САЩ, представители на Европа и на Украйна, посочват още от Елисейския дворец, изтъквайки и две точки от разговорите между Макрон, премиерът на Великобритания Киър Стармър, украинския президент Володимир Зеленски и германския канцлер Фридрих Мерц, а именно надеждни гаранции за сигурност за Украйна и план за възстановяване на страната.

Четиримата не направиха изявление след разговорите си, но по време на протоколните кадри Мерц отбеляза, че е "скептичен по някои от точките" в документите от САЩ, които трябва да бъдат обсъдени. По време на срещата Мерц, Макрон и Стармър заявиха подкрепата си за Украйна, а британският премиер призова за спиране на огъня, но при справедливи и трайни условия, както и че въпросите, засягащи Украйна, не трябва да бъдат обсъждани без нейно участие.

Зеленски пък призова за единството на Европа и САЩ за края на войната. "Има неща, които не могат да бъдат изпълнени без САЩ и неща, които не могат да бъдат изпълнени без Европа", допълни той.

Ново разочарование за Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп заяви по-рано, че е разочарован от Зеленски, който дори не е прочел последния мирен план, въпреки че допълва, че разговорите по него между представителите на САЩ и Украйна са приключили само преди няколко часа. Малко преди това Зеленски обяви, че тепърва предстои лична среща с неговия главен преговарящ - ръководителя на Съвета за национална сигурност на Украйна Рустем Умеров и вероятно действително не е прочел планът в подробности.

В Украйна приеха коментара на Тръмп като нов опит за натиск срещу Киев, защото и Москва не е заявила нищо по последните промени в плана. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отбеляза пред ТАСС, че Москва не е получила информация за хода на последните разговори. Според него преговорите трябва да бъдат водени "в тишина" и липсата на конфиденциалност досега е причина да няма напредък за мира.

Една от ключовите точки в разговорите е предаването на територии, които Киев държи под контрол - около 30% от Донецка област. Позицията на украинския президент досега е, че няма да прави подаръци на Москва, както и че Конституцията на Украйна не му позволява да взема такива решения.

В интервю за Bloomberg Володимир Зеленски добави, че още няма постигнато съгласие за териториите в Източна Украйна (Донбас), а само споделяне на визии - на САЩ, Русия и Украйна.