Еврогрупата избра първия си гръцки председател и скъса с кризата в миналото

Гръцкият финансов министър Кириакос Пиеракакис спечели надпреварата за председател на Еврогрупата, като стана първият грък, който поема един от водещите икономически постове в еврозоната, пише Bloomberg.

Пиеракакис победи белгиеца Винсент ван Петегем в гласуването на финансовите министри в региона в четвъртък. Той ще поеме поста от днес и ще има мандат от две години и половина, става ясно от изявлението на Еврогрупата. Пиеракакис наследява ирландеца Паскал Донахю, който се оттегли неочаквано през ноември, за да заеме пост в Световната банка.

„Старите разграничения, които съществуваха в Европа и в които израснаха поколения европейци, разграничението между Севера и Юга, Изтока и Запада, т. нар. пестеливи страни и т. нар. разточителни страни, изглежда са отшумели“, заяви Пиеракакис пред репортери в Брюксел.

Според него това се дължи на факта, че „предизвикателствата, пред които сме изправени, са в общи линии едни и същи“.

„Нашите общи предизвикателства в областта на отбраната, които произтичат от нашествието на Русия в Украйна, имаме общи предизвикателства в областта на технологичните иновации, общи макроикономически дисбаланси, с които трябва да се справим, на които трябва да отговорим. В това отношение политиките, които ще задвижим напред, също трябва да бъдат общи“, отбеляза Пиеракакис.

Като президент на Еврогрупата, клуба на финансовите министри от страните, които споделят еврото, гръцкият финансов министър ще председателства ежемесечните заседания на колегите си и ще представлява еврозоната на международната сцена.

Първоначално замислени като неформални заседания за обмяна на възгледи, Еврогрупата се превърна в един от най-внимателно следените форуми в региона по време на дълговата криза. Тя договори среднощни сделки за спасителни планове, реформира банковите правила в Европейския съюз и отпусна заеми, за да предотврати спиране на обслужването на дълга от Гърция и излизане от еврозоната преди малко повече от десет години.

Това прави поемането на председателския пост на Еврогрупата от Пиеракакис още по-емоционално. Гърция вече си възвърна инвестиционния рейтинг, икономиката ѝ нараства по-бързо, отколкото в много европейски страни и тя е една от страните членки, които постигат бюджетни излишъци.

Въпреки че ролята на председател на Еврогрупата не е толкова видна днес, Пиеракакис все пак вероятно ще се натъкне на разногласия по редица важни въпроси, в момент когато Европа е изправена пред множество вътрешни и външни предизвикателства и липсващ консенсус как да подходи към тях.

Гръцкият финансов министър вече намекна кои ще бъдат приоритетите му на новия пост. В мотивационното си писмо за поста той се съсредоточи върху съюза за спестявания и инвестиции на блока, завършването на единния пазар, дигиталното евро и технологичния суверенитет на Европа, както и опазването на икономическите основи на Стария континент в по-широк план.

„Докладът Драги, докладът Лета, политиките, задвижени от Европейскаат комисия, са тук. Знаем какво трябва да направим. Но стратегията ни трябва да се превърне в синоним на резултати. Нуждаем се от повече сътрудничество, повече съвместна работа“, заяви Пиеракакис в четвъртък.

Повод за празнуване

Избирането на Пиеракакис за председател на Еврогрупата е „най-категоричното признание за положителния курс на нашата страна“, заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис.

„Само преди десет години приехме в Еврогрупата условията за спасяване на Гърция. Днес това е силна страна, която празнуваме“, заяви френският финансов министър Ролан Лескюр.

Германският му колега Ларс Клингбайл, който заяви преди това, че е подкрепил Пиеракакис, също беше положителен в оценката си. „Уверен съм, че ще продължим да насърчаваме сътрудничеството в Еврогрупата. Споделяме една и съща цел – да направим Европа по-силна и по-конкурентоспособна“, изтъкна той.

Гръцкият финансов министър е силен защитник на трансграничните сливания и придобивания и призова за създаването на „европейски шампиони“. Той смята това за важна стъпка в осъществяването на съюза за спестявания и инвестиции на ЕС.

Пиеракакис подкрепи подобни ходове в самата Гърция, като приветства придобиването на оператора на гръцкия финансов пазар от Euronext миналия месец.

Макар че е начело на гръцката икономика само от девет месеца, Пиеракакис е заемал редица министерски постове в дясноцентристкото правителство на страната си от 2019 г. насам. Той е най-известен в страната с работата си по модернизирането на ключови части от администрацията, докато беше министър на цифровото управление.

От този пост Пиеракаис – 42-годишен компютърен специалист и политикономист по образование, поведе мащабна инициатива за дигитализиране на държавния сектор с цел рационализиране на бюрократичните процеси.

Преди да стане финансов министър Пиеракакис беше също министър на образованието. На този пост той ръководи създаването на правна рамка, която позволява в страната да работят частни университети – въпрос, който предизвиква спорове.

Като финансов министър той се съсредоточи върху поддържането на силното фискално представяне на Гърция и продължи агресивния стремеж за намаляване на дълга.