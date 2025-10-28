Пазарните капитализации на Apple и Microsoft преминаха 4 трлн. долара

Цената на акциите на Apple и Microsoft се повишава във вторник, което изтласка пазарните капитализации на гигантите над 4 трлн. долара, пише CNBC.

Това прави Apple третата публична компания в историята, която преминава въпросния праг.

И двете компании все още изостават от Nvidia, която в момента е най-високо оценената компания в света с пазарна капитализация от над 4,6 трлн. долара. Преди това, през юли, Microsoft успя да достигне 4 трлн. долара, но след това стойността ѝ спадна под това ниво.

Стойността на книжата на Microsoft днес се повишава с 3% заради новината, че компанията вече има 27% дял в бизнеса с цел печалба на OpenAI. Компанията инвестира в разработчика на ChatGPT от 2019 г.

Пазарната капитализация на Nvidia, Apple и Microsoft премина 4 трлн. долара. Графика: Bloomberg

Това постижение се случва на фона на рязкото покачване на цената на акциите на Apple през последните седмици, тъй като моделите iPhone 17, пуснати на пазара през септември, изглежда се продават по-добре от своите предшественици.

Стойността на книжата на Apple се вдига през 11 от последните 12 борсови сесии. Компанията ще представи финансовия си отчет за четвъртото си фискално тримесечие в четвъртък. Microsoft пък трябва да обяви данните си в сряда.

„Акциите на Apple се насочват към предстоящия отчет с по-голям ореол от позитивизъм от всякога през последната година“, написа анализаторът на JPMorgan Самик Чатерджи. Той е дал еквивалента на рейтинг за покупка на книжата и повиши целевата им цена до 290 долара за акция.

Изглежда, че компанията е избегнала и най-лошите сценарии, свързани с митата на администрацията на Доналд Тръмп. Apple премести в Индия и Виетнам голяма част от веригата си на доставки, насочена към САЩ, като същевременно поддържа приятелски отношения с администрацията що се касае до производството в Съединените щати.