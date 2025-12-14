Торите: При победа на изборите отменяме забраната за коли с изкопаеми горива

Консервативната партия ще отмени забраната за продажба на нови бензинови и дизелови превозни средства, която трябва да влезе в сила във Великобритания през следващите години, ако спечели следващите избори, заяви Кеми Баденох, цитирана от BBC.

Лидерът на консерваторите заяви, че задължението за продажба само на превозни средства без емисии е „добронамерен, но в крайна сметка разрушителен законодателен акт“.

От 2030 г. всички нови автомобили в страната ще трябва да бъдат електрически или хибридни, като част от усилията на правителството за постигане на правно обвързващата цел за нулеви емисии до 2050 г.

Коментарите на Баденох са предшествани от срещата ѝ с италианския премиер Джорджа Мелони, която лобира пред Европейския съюз (ЕС) да смекчи целта за електрификация на автомобилния сектор.

Шест страни от ЕС, включително Италия, наскоро призоваха други държави членки да преосмислят плановете си за постепенно премахване на новите бензинови и дизелови автомобили до 2035 г., заявявайки, че това може да навреди на конкурентоспособността на индустрията.

Баденох предположи, че ЕС е сигнализирал, че ще отмени пълната забрана, добавяйки: „Реалността е, че промяната в мнението на ЕС относно електрическите превозни средства ще изолира още повече лейбъристите и като продължаваме напред сами, поставяме нашата индустрия в неизгодно положение, като същевременно даваме възможност на другите да доминират в световните вериги на доставка“.

Тя каза, че единствените „победители в това икономическо самонараняване ще са Китай“.

Лидерът на консерваторите добави, че нейното правителство все пак ще се насочи към „преход към по-чист транспорт“, но такъв, воден от „достъпност, практичност и технологичен прогрес“, а не от „нереалистични цели, които отслабват местното производство и дават трамплин на чуждестранните конкуренти“.

Баденох подчерта, че премахването на целта за пълна електрификация до края на десетилетието ще даде „пространство“ за възстановяване на автомобилната индустрия на Великобритания.

Твърди се, че британските автомобилни компании са разделени относно крайния срок, който беше определен до 2030 г. , като някои играчи призовават за повече държавна подкрепа, за да могат да го спазят.

В последния си бюджет правителството на страната обяви допълнителна инвестиция от 1,3 млрд. паунда в схемата за безвъзмездни средства за електрически автомобили, за да насърчи шофьорите да преминат към електрически превозни средства.

Финансовият министър Рейчъл Рийвс обяви, че шофьорите на електрически автомобили ще бъдат обложени с данък от април 2028 г., като някои твърдят, че тази мярка може да направи електрическите автомобили по-малко привлекателни.

Забраната за продажба на бензинови и дизелови автомобили беше въведена първоначално през 2020 г. от тогавашния премиер Борис Джонсън, като Баденох, член на кабинета по това време, се противопостави на идеята.

Говорител на Министерството на транспорта заяви, че правителството остава ангажирано с постепенното премахване на всички нови автомобили, които отделят емисии.