Великобритания ще строи нов терминал, за да поеме потока от китайски електромобили

Най-големият пристанищен оператор във Великобритания обяви планове за изграждане на нов автомобилен терминал на стойност 500 млн. паунда близо до Саутхемптън, за да се справи с наплива от китайски електромобили, съобщава Telegraph.

Associated British Ports (ABP) планира да отвори терминала до края на това десетилетие, подготвяйки се за очаквания скок на евтини автомобили, задвижвани с батерии.

Доставките на китайски автомобили през Саутхемптън не бяха възможни само преди няколко години, но вече годишните им обеми достигат десетки хиляди превозни средства. Очаква се броят им да надхвърли 100 хил. коли през 2026 г., което представлява близо 20% от всички автомобили, внесени или изнесени през пристанището Хампшир.

Въпреки че Германия беше най-големият източник на внос на автомобили за Обединеното кралство миналата година, пренасяйки превозни средства на стойност 17 млрд. паунда, Китай вече се нарежда на второ място с внос на стойност 4 млрд. паунда след скок в продажбите на BYD, Jaecoo, Omoda и Maxus.

Общата стойност на вноса на автомобили в Обединеното кралство възлиза на 44 млрд. паунда, почти с две трети повече от британския износ на автомобили в размер на 28 млрд. паунда.

Опасения

Китай бързо се разширява в международен план, след като Пекин насърчи скоростното развитие на местната индустрия за електрически превозни средства.

Въпреки това засиленият износ предизвика опасения на редица пазари. Бившият президент на САЩ Джо Байдън определи миналата година опитите за „наводняване“ на страната с китайски електрически превозни средства като заплаха за националната сигурност, докато Европейският съюз (ЕС) наложи високи мита върху вноса, за да защити местните производители.

Великобритания остава далеч по-отворена към вноса от Китай, като Алистър Уелч, регионален директор на ABP, заяви, че е настъпила „фундаментална промяна в активността“, тъй като политиките на правителството за нисковъглеродно потребление насърчават вноса от Китай.

„Когато тези кораби достигат Европа, ние сме първото пристанище, с което се сблъскват, с най-малко отклонение от основните корабни пътища. Така че търсенето е налице, ако имаме капацитет“, изтъква той.

ABP заяви, че е близо до изчерпване на всички 56 хил. места за съхранение на автомобили в основния си терминал за превозни средства в Саутхемптън, докато новото място, което трябва да осигури още 6 хил. места на западния бряг, ще се запълни през следващата година.

Предложено е разработването на допълнителен обект южно от по-малкия комплекс, известен като Solent Gateway, върху земя, отвоювана от морето през 60-те години на миналия век. Това строителство би могло да побере десетки хиляди превозни средства едновременно в многоетажни складови помещения.

Плановете предвиждат изграждането на нов кей с места за два специализирани транспортни кораба, всеки от които може да превозва до 7 хил. автомобила.

ABP, която управлява 21 пристанища в Обединеното кралство, заяви, че новото строителство ще струва „стотици милиони паунда“.