AI бумът в Европа стимулира инвестициите в центрове за данни и тяхното захранване

Докато историята около изкуствения интелект (AI) тласка цената на акциите а международните компании до нови върхове, в Европа инерцията се насочва към индустрии, които са от решаващо значение за захранването на технологията, пише Bloomberg.

Акциите на 10 европейски фирми - оператори на центрове за данни и доставчици на инфраструктура – поскъпнаха с 23% от началото на годината, засенчвайки движението на Stoxx 600 и дори на Nasdaq Composite.

Макар че това е далеч от 69-процентния скок в цената на акциите на американските неенергийни компании за същото време, инвеститори, включително BlackRock Inc., JPMorgan Asset Management и Ninety One Plc, залагат, че европейските играчи могат да намалят разликата, тъй като се възползват от стотиците милиарди евро глобални разходи за AI.

„Не е толкова секси да се говори за инфраструктура, колкото да се говори за някои от големите американски технологични имена“, коментира Хелън Джуъл, главен инвестиционен директор на BlackRock, визирайки тенденцията в Европа. „Но ние сме едва в началото. Енергийна инфраструктура, стабилността на мрежата, енергийната ефективност: това е историята на изкуствения интелект в Европа“, добавя Джуъл.

Ентусиазмът около изкуствения интелект отново се засили тази седмица, след като вълна от договори даде тласък на акциите в САЩ.

Европейските технологични компании не се възползваха в същата степен, тъй като експозицията им към веригата на доставки на Nvidia е ограничена отвъд няколко имена при чиповете.

Но компании като Siemens Energy AG, които развиват индустриални AI приложения, предлагат рязък контраст. Акциите тук поскъпват със 111% за същото време.

Производителите на електроенергия също играят важна роля, тъй като моделите с изкуствен интелект изискват много енергия.

Акциите на Siemens Energy поскъпнаха през януари, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви съвместно предприятие, ръководено от SoftBank Group Corp., OpenAI и Oracle Corp., което ще финансира инфраструктура с изкуствен интелект на стойност милиарди долари.

Що се отнася до преноса на енергия, потенциалът за печалба на италианския производител на кабели Prysmian SpA го прави фаворит за инвеститорите. Цената на акциите на компанията се е повишила с 41% от началото на годината.

Александра Сентук от JPMorgan Asset Management вижда потенциал във френския производител на контакти и кабели Legrand SA, който също така предоставя на центровете за данни сървърни стелажи, електрическо оборудване и охладителни технологии.

Миналата година фирмата генерира 20% от приходите си от центрове за данни, а през юли повиши прогнозата си за продажбите за цялата година, въз основа на нарастващото търсене на изкуствен интелект. Акциите ѝ са поскъпнали с 52% от началото на годината.

Разбира се, по-широкото рали в тези сектори е изправено пред рискове като лоша ликвидност. Строгата регулация около изкуствения интелект може също да бъде възпиращ фактор за по-широкото му приемане.

И все пак, ако както правителствата, така и частният сектор вложат средства, европейските акции, свързани с изкуствения интелект, вероятно ще навлязат в една нова ера.

Инвестициите вече започнаха да се насочват към Европа, като Nvidia разширява технологичните си центрове във Великобритания, Франция, Испания и Швеция.