Джеф Безос: AI разходите са балон, който обаче ще се отплати

Председателят на Amazon.com Джеф Безос заяви, че разходите за изкуствен интелект (AI) наподобяват „балон в индустрията“, който може да доведе до загуба на инвестиции, но също така ще направи обществото по-добро, пише Bloomberg.

„Когато хората се вълнуват много, както днес за изкуствен интелект, всеки експеримент се финансира, всяка компания получава пари - и добрите, и лошите идеи“, коментира Безос, визирайки компаниите, които получават милиарди долари финансиране преди да имат продукт. „В разгара на това вълнение инвеститорите трудно се справят с разграничаването на добрите от лошите идеи.“

Въпреки това изкуственият интелект ще промени всяка индустрия и ще подобри производителността на „всяка компания в света“, посочи той на Италианската технологична седмица в Торино. Това, което се случва в момента, е „индустриален балон“, подобен на биотехнологичния балон през 90-те години на миналия век, когато компаниите фалираха и инвеститорите загубиха пари, но „получихме няколко животоспасяващи лекарства“. Безос също така посочи дотком балона като период на изгаряне на инвестиции, който все пак е от полза за света днес.

Компаниите, които изграждат изкуствен интелект, както и технологиите около него - от центрове за данни до чипове - получават огромно финансиране. Т. нар. необлачни доставчици, които предоставят на големите технологични компании допълнителна изчислителна мощност и достъп до специализирани чипове за работа с AI, са финансирани още преди да са изградили инфраструктурата.

Вълнението около изкуствения интелект и неговия потенциал води до достигането на огромни оценки за тези бизнеси. Компанията на BlackRock води преговори за придобиване на Aligned Data Centers в сделка, която може да бъде оценена на около 40 млрд. долара, съобщи Bloomberg News в петък. Разработчикът на ChatGPT OpenAI пък е най-високо оценената частна компания с оценка от 500 млрд. долара след скорошна вторична продажба на акции.

Някои инвеститори са притеснени от количеството пари, което се влива в компаниите от екосистемата на изкуствения интелект. Главният инвестиционен директор на GIC Pte тази седмица заяви, че се засилва еуфорията, особено при рисковите инвестиции в AI компании, които са в ранен етап на развитие. Безос препоръчва да се мисли дългосрочно.