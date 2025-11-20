Интересът на Бъфет към Alphabet поставя отново фокуса върху парадокса с оценката

Само преди шест месеца инвеститорите в Alphabet Inc. се опасяваха, че компанията може да стане жертва на революцията в областта на изкуствения интелект (AI). Но след внушителното рали за трилион долара тези опасения изчезнаха и сега най-голямото безпокойство е дали акциите не стават твърде скъпи, пише Bloomberg.

Акциите на компанията майка на Google са поскъпнали с 55% от началото на годината, което ги прави безспорно най-добре представящите се книжа сред представителите на „Великолепната седморка“. Те имат и съществен принос към приблизително 13-процентния ръст на индекса S&P 500 през 2025 г., изоставайки само от тези на Nvidia Corp.

Причините за ралито включват напредъка на Alphabet във внедряването на продукти с AI, силния растеж в бизнеса с облачни услуги и облекчаването на антитръстовите рискове.

Ентусиазмът достигна точката, в която дори прословутата с технологичния си скритност Berkshire Hathaway Inc. на Уорън Бъфет купи дял в Alphabet през третото тримесечие, който към 14 ноември струва около 4,9 млрд. долара.

„Що се отнася до акциите, които искате да притежавате и които ще получат попътен вятър от настоящите икономически условия, мисля, че Google е една от тях“, коментира Брайън Щутланд, портфолио мениджър в Rational Equity Armor Fund, която притежава акции на Alphabet. „Посоката, в която се движат, е такава, която ги поставя на върха на хранителната верига по отношение на играта с изкуствения интелект“, добавя той.

Акциите на Alphabet поскъпнаха през последните две седмици въпреки спадовете при индексите S&P 500 и Nasdaq. Ралито тласна пазарната капитализация на Alphabet до исторически високи нива.

Оценката на Alphabet пострада по-рано тази година поради опасения относно доминиращата позиция на Google при онлайн търсачките, тъй като ChatGPT става все по-популярен, посочва Ерик Герстер, главен инвестиционен директор в AlphaCore Wealth Advisory. Но тези опасения отшумяха благодарение на напредъка при Gemini.

Растежът в други части на бизнеса на Alphabet също помогна за потушаването на опасенията сред инвеститорите и сигнализира, че компанията ще може да продължи да отчита нарастващи печалби. Нейното дъщерно дружество за автономна мобилност Waymo обяви по-рано тази седмица, че въвежда услугата в пет нови града в САЩ, включително Маями, Далас, Хюстън, Сан Антонио и Орландо. А приложенията на групата като YouTube вече имат над два милиарда активни потребители месечно, коментира анализаторът на Bloomberg Intelligence Мандийп Сингх.

„Както при много от акциите на големите технологични компании, оценката вероятно не е мястото, от което ще получите ръст в бъдеще“, посочва Герстер, добавяйки: „Ще трябват още доказателства за постигане на резултати, по-специално при изкуствения интелект“.