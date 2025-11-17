Акциите на Alphabet поскъпват след залога на Berkshire за близо 5 млрд. долара

Акциите на Alphabet поскъпват с 5,2% в понеделник, след като Berkshire Hathaway разкри дял в технологичния гигант, което може да се окаже една от последните големи инвестиции на конгломерата под ръководството на Уорън Бъфет, съобщава Ройтерс.

Покупката на акции, която е рядък залог на Berkshire в технологичния сектор, бива реализирана на фона на нарастващите опасения относно големите разходи за изкуствен интелект (AI), докато технологичните гиганти харчат стотици милиарди долари за изграждане на центрове за данни и закупуване на чипове, които ги захранват.

В петък стана ясно, че към 30 септември Berkshire притежава 17,85 млн. акции в компанията майка на Google. Според изчисленията на Ройтерс към последната цена на затваряне на борсата делът би струвал 4,93 млрд. долара.

Макар че инвестицията на Berkshire може да се разглежда като подкрепа за технологичния сектор, въпросите относно устойчивостта на разходите предизвикаха спад на пазара през последните седмици.

Бъфет, известен още като „Оракулът от Омаха“ заради успехите си в инвестициите и вродената си мъдрост, ще приключи 60-годишния си мандат като главен изпълнителен директор на Berkshire Hathaway в края на 2025 г. Неговият наследник ще бъде Грег Абел.

Не е ясно дали Бъфет, неговите портфолио мениджъри Тод Комбс и Тед Уешлер или Абел са направили покупката на акции на Alphabet, въпреки че Бъфет обикновено контролира по-големите инвестиции.

На годишното събрание на акционерите на Berkshire през 2019 г. Бъфет и покойният вицепрезидент Чарли Мънгър изразиха съжаление, че не са инвестирали в Google по-рано.

„Сгрешихме“, каза тогава Мънгър.

Избирателните залози на Berkshire

Този ход ще даде на Berkshire позиция в технологичен гигант, чиито акции се оценяват по-ниско в сравнение с другите компании в областта на изкуствения интелект.

Alphabet се търгува в съотношение 25,01 пъти спрямо очакваната печалба за следващите 12 месеца спрямо 30,02 пъти за Nvidia и 29,37 пъти за Microsoft, според данни, събрани от LSEG.

Berkshire също така намали дела си в Apple, но производителят на iPhone остава най-голямата му акция на стойност 64,9 млрд. долара след свиването на дела. Бъфет отдавна твърди, че Apple е компания за потребителски продукти, а не технологична компания.

Тя намали и дела си в Bank of America като част от процес, започнал миналата година.

Berkshire позволи на паричните си наличности да достигнат рекордни нива, което разтревожи някои инвеститори, възприемащи компанията като барометър за американската икономика и притеснени, че това означава, че Бъфет смята оценките за прекалено високи.

Инвестицията в Alphabet обаче подсказва, че компанията може да балансира между предпазливост и опортюнизъм, разпределяйки капитала си избирателно в компании, които смята за устойчиви.

Акциите на Alphabet са поскъпнали с 46% от началото на годината, като се представят по-добре индекса S&P 500.

Все пак портфейлът от акции на Berkshire остава силно насочен към финансовите услуги, които съставляват 36,6% от активите към септември, според Morningstar.