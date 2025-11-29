IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Сергей Брин дари акции на Alphabet за над 1,1 млрд. долара

По-голямата част от парите са били насочени към организация с нестопанска цел, създадена от самия съосновател на Google

09:50 | 29.11.25 г.
Сергей Брин. Снимка: Bloomberg LP
Съоснователят на Google Сергей Брин е дарил акции на компанията майка Alphabet на стойност над 1,1 млрд. долара, като по-голямата част от парите са били насочени към организация с нестопанска цел, създадена от самия него, съобщава Bloomberg.

Дарението беше оповестено в петък в регулаторен документ, който не уточнява кой е получил дарените над 3,5 млн. акции. Според говорител на семейния офис на Брин, приблизително 1 млрд. долара в акции отиват за Catalyst4, която милиардерът основа през 2021 г. с двойната цел да подкрепя изследванията на заболяванията на централната нервна система и решенията за изменението на климата.

Брин също така дарява около 90 млн. долара на семейната си фондация, каза говорителят, както и 45 млн. долара на фондация „Майкъл Дж. Фокс“, която подкрепя изследванията на болестта на Паркинсон. През май Брин раздаде акции на Alphabet на стойност 700 млн. долара на същите три благотворителни организации.

52-годишният Брин е четвъртият най-богат човек в света с богатство от 255,5 млрд. долара, според индекса на милиардерите на Bloomberg. Нетното му състояние се увеличи рязко тази година благодарение на поскъпването на акциите на Alphabet, които достигнаха връх от 323 долара във вторник, подпомогнати от силното представяне на изкуствения интелект на компанията. Брин притежава около 6% общ дял от бизнеса и е увеличил състоянието си с 97,3 млрд. долара от началото на годината.

