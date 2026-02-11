Швейцарците ще гласуват през юни дали да ограничат населението до 10 млн. души

През юни 2026 г. швейцарските избиратели ще решат дали населението на страната не трябва да бъде ограничено до 10 млн. души.

Предложението, подкрепено от дясната Народна партия (SVP), ще бъде подложено на национално гласуване, след като поддръжниците му събраха достатъчно подписи в рамките на системата за пряка демокрация на Швейцария, съобщава Bloomberg.

Правителството и парламентът са против т.нар. „инициатива за устойчивост“ за ограничаване на населението, като до голяма степен се изключва достъпът на имигранти при достигане на 10 млн. души. Тя обаче има подкрепата на около 48% от избирателите, според анкета от декември 2025 г.

Гласуването ще се проведе на 14 юни, обяви правителството в сряда.

Населението на Швейцария се увеличава в последните години. Графика: Bloomberg

Населението на Швейцария е нараснало с около 70% от 1960 г. насам до 9,1 млн. души, до голяма степен благодарение на търсенето на работна ръка и привлекателността на високите заплати и качество на живот. Активистите за ограничаване на броя на населението твърдят, че неконтролираната имиграция е довела до напрягане на инфраструктурата и недостиг на жилища.

Инициативата обаче е спорна, тъй като би засегнала пакта за свободно движение на Швейцария със заобикалящия я Европейски съюз (ЕС). Това би могло да откъсне компаниите от таланти в чужбина, което мнозина казват, че е от съществено значение. Мярката може да застраши и други свързани договори, които дават на швейцарските износители достъп до единния пазар на блока.

Все повече чужденци съставляват населението на Швейцария. Графика: Bloomberg

Част от високата подкрепа за инициативата в анкетите отразява икономическото разочарование на швейцарците, особено по отношение на жилищните и други разходи, на фона на антиимигрантските настроения в страната.

„БВП на глава от населението не е нараснал през последните три години, а реалните заплати са намалели“, казва Стефан Леге, професор в университета в Санкт Гален. „Доста хора са в по-лошо положение сега, отколкото преди три години, заради което търсят някого, когото да обвинят“, добавя той.