Инфлацията в САЩ скочи до тригодишен връх

Потребителските разходи в САЩ се ускоряват през май, въпреки че цените са нараснали с най-бързия темп от над три години насам, което сочи, че американците успешно преодоляват последиците от войната с Иран, съобщава Bloomberg.

Ценовият индекс на личните потребителски разходи се е повишил с 4,1% миналия месец спрямо същия период на миналата година – най-високото ниво от април 2023 г. насам, показват данните на Бюрото за икономически анализи, публикувани в четвъртък. Без да се отчитат хранителните стоки и енергията, цените са се повишили с 3,4% на годишна база.

Потребителските разходи, коригирани спрямо инфлацията, са се увеличили с 0,3% спрямо предходния месец, след като през април отбелязаха стагнация.

Отделен доклад показа, че икономиката на САЩ е отбелязала растеж от 2,1% на годишна база през първото тримесечие, което е над предишните прогнози.

Данните за инфлацията вероятно ще продължат да оказват натиск върху Федералния резерв да повиши основните лихви през тази година. Въпреки неотдавнашните мирни преговори между САЩ и Иран, които доведоха до спад на цените на петрола, икономистите очакват редица продукти да продължат да поскъпват, тъй като първоначалният енергиен шок се отразява по веригата на доставки.

В перспектива неотдавнашният спад в цените на бензина би могъл да донесе известно облекчение на потребителите, въпреки че цените на бензиностанциите все още са средно с почти 1 долар на галон (3,8 литра) по-високи, отколкото преди началото на войната.

Ускоряващият се пазар на труда и растящите цени на акциите също биха могли да подкрепят разходите, въпреки че служителите в редица сектори наблюдават, че увеличението на заплатите не успява да изпревари инфлацията. Това кара мнозина да спестяват по-малко или да прибягват до кредитни карти, за да поддържат потребителските си навици.

Данните от четвъртък носят добри новини в това отношение: личните доходи – показател, който не е коригиран спрямо инфлацията – отбелязват повишение от 0,7%, докато заплатите и възнагражденията – от 0,4%.

След коригиране спрямо инфлацията разполагаемите доходи растат с 0,3%, което е първото повишение от началото на годината. Темпът на спестяванията се задържа на ниво от 3% – най-ниското от 2022 г. насам.