Тръмп похвали "смелия" Зеленски, който се "справя доста добре", в Москва се чудят защо

"Трябва да се каже, че е смел, има страхотно оборудване и страхотни мъже, войници", заяви американският президент Доналд Тръмп в коментар за своя украински колега Володимир Зеленски. По време на брифинг след срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте Тръмп похвали Зеленски с думите, че "се справя доста добре" във войната, която обаче коства огромни жертви и за двете страни.

Похвалите на американския президент към Украйна не са толкова чести, а съвсем доскоро той настояваше, че Киев трябва да изпълни исканията на Русия и да предаде неокупираните части на Донецка област като условие за преговори и предоставяне на гаранции за сигурност от страна на САЩ. Сега и руските военни анализатори обръщат внимание, че САЩ вече очакват от Русия да спре да воюва и да преговаря за мир с Украйна. Руският министър на външните работи Сергей Лавров заяви преди дни, че САЩ вече не са "обективен медиатор".

Сега първият руски дипломат коментира, че Москва ще опита да разбере защо американският президент си е променил позицията и какво се е случило на срещата на Г-7 в Евиан. Според него след разговори със съюзниците Доналд Тръмп е стигнал до извода, че Русия не е заинтересована от мир, пише Bild.

Преди дни Тръмп и Зеленски успяха да разговарят за кратко във френския курорт. Според коментарите на украинския президент след това на заседанието е показал последиците от удара по Киевско-Печорската лавра. По време на срещата Украйна атакува масирано и Москва и удари рафинерията на "Газпромнефт" в предградието Капотня. По данни на Ройтерс до края на годината съоръженията едва ли ще заработят след нанесените щети.

Снимка: President.gov.ua

Зеленски е показал още и последици от атаките на средни разстояния, които откъсват южните части от фронтовата линия и Крим, посочи самият той в интервю за украинския канал ТСН.

Кометарите на Тръмп са и малко преди срещата на върха на НАТО в Турция, където подкрепата за Украйна отново ще бъде основна тема. Турските домакини вече поканиха украинския президент на заседанието, което ще се проведе на 7-8 юли.

Водещите европейски членове на НАТО ще дадат "силен сигнал за подкрепа на Украйна", заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от британското издание The Guardian. Той беше домакин на лидерите на Франция, Италия, Великобритания и Полша. Петимата разговаряха и с Марк Рюте преди срещата му с Тръмп в Овалния кабинет късно снощи.

Според CNN разговорите не са били лека, но генералният секретар е показал "трилиона на Тръмп" - таблица, която отбелязва инвестициите в отбрана на членовете на НАТО след идването на Доналд Тръмп на власт през 2017 година. Тогава той направи първите си критики, че страните в организацията не харчат достатъчно за отбрана и отправи и първите си заплахи, че ще изтегли САЩ от НАТО.

Според данните, показани от Рюте, оттогава европейските страни и Канада са инвестирали повече от 1 трилион долара за отбрана.

Според американското издание Politico в коментар преди срещата в Овалния кабинет именно това би трябвало да бъде тактиката на Рюте, за да избегне конфликти на срещата на НАТО - да покаже на Тръмп, че има изгода от членството му в алианса. Генералният секретар коментира, че европейците харчат милиарди за американско оръжие, част от което отива и за Украйна.

Според коментарите на Рюте европейските страни са увеличили разходите си за отбрана не само заради войната, която започна Русия в Украйна, а и заради коментарите на Тръмп, че не инвестират достатъчно в собствената си отбрана, допълва още CNN.

На срещата в Овалния кабинет стана ясно, че Доналд Тръмп все още е ядосан на европейските си съюзници, че не са поискали да участват във войната в Иран. Пред журналисти Рюте оправда операцията в Близкия изток с думите, че Техеран е имал "в ръцете си възможността да създаде ядрена бомба" и е източник на хаос и терористични удари, както и че е опасност за целия свят и особено за региона, Европа и Израел.

* Информацията е допълнена с коментара на руския външен министър Сергей Лавров