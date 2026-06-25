БФБ приключи сесията със спад на всички индекси в противовес на европейските пазари

Българската фондова борса (БФБ) приключи сесията в четвъртък със спад на всички индекси в противовес на европейските пазари, които регистрират ръстове на основните измерители.

Основният индекс SOFIX се понижи с 0,47% до 1254,8 пункта, а индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 изтри 0,12% до 217,63 пункта.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT отписа 0,37% до 233,49 пункта, индексът BGTR30 отчете понижение от 0,22% до 1055,51 пункта, а бенчмаркът на малките и средни предприятия beamX – 0,91% до 113,77 пункта.

Активността в сесията беше слаба, като оборотът не успя да достигне 700 хил. евро. „Синтетика“ е на първо място по оборот с над 124,4 хил. евро, следвано от „Телематик Интерактив България“ с 99 хил. евро и „Софарма“ с 90,7 хил. евро.

„Химимпорт“ е най-търгуваната акция с 37 сделки, следвана от „Софарма“ с 33 и „Фонд за недвижими имоти България“ с 18.

От акциите в SOFIX „Химимпорт“ е най-губещата в сесията със спад от 6,12%, следвана от „Първа инвестиционна банка“ с 2,55% и „Уайзър Технолоджи“ с 1,85%.

Само три от компонентите на индекса отчетоха ръстове – акциите на БФБ поскъпнаха с 2% в сесията, на „Сирма Груп Холдинг“ – с 0,74%, и на „Смарт Органик“ с 0,61%.

„Химимпорт“ е най-губещата акция и от BGBX40, следвана от „Синергон Холдинг“ с 3,08% и ПИБ. „М+С Хидравлик“ е най-печелившата акция от индекса с ръст от 3,92%, следвана от „ЕМКА“ с 3,73% и „Монбат“ с 2,97%.

От beamX с най-силен спад затвориха акциите на „МФГ Инвест“ – с 12,62%, „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ – със 7,41%, и „Дронамикс Кепитъл“ – с 2,61%.

Същевременно акциите на „Ейч Ар Кепитъл“ добавиха 12,07% в сесията, а на „Пейсера България“ – 10,2%.