КС отмени решението за присъединяването към Съвета за мир на Тръмп

Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционно решението, с което Министерският съвет беше задължен да внесе в Народното събрание законопроект за ратифициране на присъединяването на България към Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп.

В заседанието са участвали всички 12 съдии. Решението е прието единодушно. Делото е образувано по искане на Министерския съвет, а докладчик по него е съдия Галина Тонева.

В мотивите си Конституционният съд се позовава на своята последователна практика, според която Народното събрание няма право да навлиза в компетентността на други държавни органи и да упражнява техните функции.

Съдът приема, че с оспореното решение парламентът е надхвърлил конституционно определените си правомощия.

Според магистратите депутатите неправомерно са задължили Министерския съвет и министъра на външните работи да предприемат действия, за които липсва основание както в Конституцията, така и в Закона за международните договори на Република България.

Конституционните съдии подчертават, че правомощието на Народното събрание да ратифицира международни договори не му дава право да определя дали и кога изпълнителната власт да започне процедура по тяхното внасяне за ратификация. Решението за иницииране на такъв процес е изцяло в компетентността на правителството.

В решението се пояснява, че този извод за противоконституционност се отнася и за частта от оспореното решение – т. 3, с която се възлага на министъра на външните работи да обнародва в Държавен вестник закона за ратификация в 15-дневен срок от датата на влизането му в сила. Съдиите уточняват, че по Конституция единствено държавният глава има правомощието да обнародва законите, с изключение на тези за изменение и допълнение на Конституцията.

Според съда оспореното решение на Народното събрание е в противоречие с принципа на разделение на властите, защото нарушава конституционния баланс между законодателната и изпълнителната власт. Наред с това, то нарушава и правната сигурност, като формален елемент на принципа на правовата държава, тъй като възлага на органи на изпълнителната власт дейности и издаване на актове без законово основание.

През март т.г. депутатите задължиха служебното правителство да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на присъединяването на България като държава основател към Устава на Съвета за мира, създаден по инициатива на САЩ. Предложението беше на „ДПС-Ново начало“.

За присъединяването на страната ни към Съвета за мир под патронажа на Съединените американски щати и президента Доналд Тръмп съобщи тогавашният министър-председател в оставка Росен Желязков на 22 януари т.г.

Служебният премиер Андрей Гюров обяви на 13 март, че ако такова решение бъде прието, Министерският съвет ще сезира Конституционния съд.

Няколко дни по-късно Конституционният съд образува дело по иска на кабинета срещу Съвета за мир.