Парламентът задължи служебния кабинет да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

Депутатите задължиха служебното правителство да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на присъединяването на България, като държава основател, към Устава на Съвета за мира, създаден по инициатива на САЩ.

Проектът подкрепиха 100 депутати - ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "Има такъв народ" и петима нечленуващи в група народни представители. Против бяха 54 депутати - "Продължаваме промяната-Демократична България", "Възраждане", "БСП-Обединена левица" и "Величие". С "въздържал се" гласува един депутат от "Възраждане" и двама от МЕЧ. "Алианс за права и свободи" не участваха в гласуването, предава БТА.

След като вчера парламентарната Комисия по отбрана първа прие проект на решение, с което задължава Министерския съвет да внесе закона за ратифициране, днес и в програмата на парламента беше включен проект на такова решение. Вносители са депутатите от "ДПС-Ново начало".

Проектът на закон да бъде внесен в Народното събрание за ратификация, а министърът на външните работи да обнародва в „Държавен вестник“ закона в 15-дневен срок от датата на влизането му в сила, предвижда решението на Народното събрание.

Днес служебният премиер Андрей Гюров обяви, че ако такова решение бъде прието, служебното правителство ще сезира Конституционния съд.

"Виждаме вече, че политическите партии навлизат в ситуация на предизборна кампания и разбирам как определени политици се опитват да търгуват националните интереси срещу своята позиция по списъка "Магнитски". Но има много ясна практика на Конституционния съд, която казва, че Народното събрание не може да вменява действия на служебното правителство, тъй като внасянето на предложение за ратификация е изцяло в правомощията на служебното правителство", посочи Гюров.

Служебният външен министър Надежда Нейнски заяви, че има резерви по отношение на правния статут на разширената версия на този съвет.

Нейнски съобщи, че в момента се запознава с документи, подготвени от правителството на Росен Желязков, до които обаче е получила достъп твърде трудно.

Тя подчерта, че трябва ясно да се разграничи позицията по отношение на т.нар. всеобхватен план за мир на Доналд Тръмп за Ивицата Газа, който навлиза във втория си етап. По думите ѝ Николай Младенов има изключително важна роля именно по този план.

Външният министър допълни, че България има сериозни резерви - подобно на почти всички държави в Европейския съюз, по отношение на правния статут на разширената версия на Съвета за мир, която вече излиза извън рамките на Газа.

За присъединяването на България към Съвета за мир съобщи министър-председателят в оставка Росен Желязков на 22 януари тази година. Организацията е създадена, за да поддържа мира и да възстановява щетите в Ивицата Газа. Досега 9 държави са се ангажирали да дадат общо 7 млрд. долара за целта. Към настоящия момент 25 от 62-те поканени държави са подписали Устава на Съвета. Европейските държави изразиха загриженост относно възможността Съветът да узурпира ролята на ООН, тъй като стана ясно, че смята да се занимава с мира на планетата като цяло. Тръмп заяви, че той би могъл потенциално да замени ООН.

На 25 януари тогавашният външен министър Георг Георгиев обяви, че подписаното от премиера в оставка членство няма да бъде внесено за ратификация в рамките на 51-вото Народно събрание.