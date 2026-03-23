Конституционният съд образува дело по иска на кабинета срещу Съвета за мир

Конституционният съд е образувал дело по искането на служебния кабинет да бъде установена противоконституционност на решение на Народното събрание от 13 март. С него депутатите задължиха правителството да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на присъединяването на България към Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп.

От съобщението на Конституционния съд става ясно, че в мотивите си Министерският съвет се позовава на членове от Конституцията на България, които постановяват, че България е правова държава, в която има ясно разделение на властите, както и че именно Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната, водейки се от Конституцията и законите.

Кабинетът се позовава и на практика на Конституционния съд по дело от 2021 година, в което институцията определя като недопустимо с решение на Народното събрание да бъде спирано изпълнението на правомощия на други органи, включително и президентската институция и изпълнителната власт.

България стана част от Съвета за мир с подписа на премиера Росен Желязков, който вече беше подал оставка. Тогава беше уточнено, че документът за присъединяване към инициативата на Тръмп за мир в Газа ще трябва да бъде ратифициран от депутатите, но и беше посочено, че това ще стане при следващото Народно събрание.

Единствено България и Унгария от страните от ЕС се подписаха под устава на Съвета за мир. Италия съобщи, че ще участва в заседанията като наблюдател. В устава на Съвета е отбелязано, че за да бъде вписана една държава като съучредител, тя трябва да внесе такса от 1 млрд. долара.

Пред Euronews от Брюксел в края на миналата седмица служебният премиер Андрей Гюров заяви, че Европа "трябва да говори в един глас" по отношение на конфликта в Близкия изток и призова за възстановяване на преговорите, защото дипломатическите решения могат да дадат много повече. Гюров заяви още, че решението България да участва в Съвета за мир е решение на "един олигарх, санкциониран по Магнитски" и не отразява политическия консенсус в страната. Според него целта на включването на България в Съвета е да бъдат премахнати санкциите, и допълни, че това няма да сработи.