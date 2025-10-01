Има ли почва в България за развитие на екологичното строителство?

Практики сред банките при отпускането на кредити за строителство, иновативни решения при изграждането и реставрацията на сгради, стимулиране на екологичното строителство и методи за намаляване на въглеродните емисии при сградите. Тези и други теми обсъдиха участниците в трети панел на събитието на Investor.bg Construction of Tomorrow, озаглавен „Сградите днес - иновативни и зелени“.

Според Ана-Мария Баракова - отговорник отдел Финансиране на недвижими имоти, част от Корпоративно банкиране и Управление Консултиране и Специализирано финансиране в УниКредит Булбанк - кредитите в строителството са едни от най-сложните. Сред основните изисквания на банката са инвеститорите да имат достатъчно опит, бюджетът им да е издържан, задължително да има самоучастие и някакъв процент на комерсиализация.

Баракова подчерта, че проектът на всеки инвеститор трябва да има потенциал да запази своята стойност във времето.

За ограничаване на риска при строителството в някои страни банките изискват приходите на инвеститора от продажба преди завършване на самия строеж се замразяват като гаранция за реализирането на проекта, изтъкна още Баракова. При изкупуване на около 40% от площта на сградата, банката може да размрази тези приходи.

Ана-Мария Баракова, Уникредит. Снимка: Investor.bg

По отношение на зеленото строителство Баракова заяви, че при корпоративните проекти екологичният фактор няма голямо значение относно условията на финансиране, въпреки че се взима предвид.

Баракова подчерта необходимостта от контрол на банката върху инвеститора, за да е наясно къде отиват отпуснатите средства. Обикновено кредиторът разполага с отдел, който се занимава с този контрол, но когато обектът е по-голям, се използват и външни фирми.

От своя страна проф. арх. Марин Керемидски, създател на студио "Керемидски", обърна внимание на добрите практики на строителния сектор в Китай, черпейки от своя професионален опит в азиатската страна. Той изтъкна факта, че в Китай инвеститорът или купувачът на дадена сграда нямат право на притежание на земята. Това стимулира хората да работят, особено младите, които искат да се отделят в някакъв момент от родителите си, тъй като няма вариант за наследствен имот. Според Керемидски тук от голямо значение е демографският фактор.

По отношение на навлизането на високите сгради в България гостът изтъкна, че тук въпросът е дали страната изобщо има нужда от такива сгради. Той отново визира Китай, където голямото население изисква вертикален акцент при сградите.

Проф. арх. Марин Керемидски, основател на „Студио Керемидски“. Снимка: Investor.bg

Според него в България повечето инвеститори не са наясно с реалния размер на разходите около изграждането на висока сграда. Керемидски подчерта голямото значение на мястото, където ще се изгражда подобна постройка.

Относно екологичните решения при старите сгради, експертът посочи, че обикновено такива методи са фокусирани върху отоплението. Той подчерта, че много често се пренебрегва ориентацията на сградата и използването на местни материали, което също пести въглеродни емисии.

По отношение на екологичните материали Керемидски заяви, че дървото винаги е намирало и ще намира приложение в строителството, под всякаква форма.

В дискусията се включи и арх. Владимир Райновски, преподавател в УАСГ, управител на "Райновски Архитекти", който също засегна темата за високите сгради. По думите му високата етажност представлява битка срещу разрастването на града. Той даде за пример Швейцария, където при средно високите сгради (около 6 етажа) се добавят още 2-3 етажа, вместо да се издигат нови постройки, заемащи допълнителна площ.

Относно зеленото строителство Райновски посочи, че в Западна Европа властите осигуряват данъчни облекчения или допълнително финансиране за спестени въглеродни емисии при строеж. Това стимулира компаниите да ускорят въвеждането на щадящи климата технологии и да търсят алтернативи на конвенционалните строителни материали.

При съществуващите сгради се наблюдават подобни практики, въпреки че там екологичният фактор се отнася до т.нар. активни решения – подобрена енергийна ефективност чрез изолация, добавяне на системи за интелигентно управление на сградите и др. При пасивните решения основна роля играят архитектите, както и на материалите, които се използват за грубия строеж.

Арх. Владимир Райновски, Райновски Архитекти. Снимка: Investor.bg

Райновски обърна специално внимание на концепцията LEAN. По думите му това е начин на мислене, който първоначално намира приложение в производството, но през последните години се налага и в строителството. Фокусът тук винаги е върху оптимизацията, като се търси по-малка разходна норма. Може да се използва и при следенето на камионите, които пренасят строителен материал, така че да оптимизира техния маршрут и да намали емисиите, подчерта архитектът.

Райновски коментира и темата за дървобетона, който определи като компромисно решение при поетапното навлизане на зелените сгради. Постройките от дървобетон използват по-много практичен начин този материал, съчетаващ добрите качества на бетона и дървото.

