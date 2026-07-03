Туск: Полша трябва да е предпазлива с финансовата помощ за Украйна

Полша трябва да бъде предпазлива, когато обещава допълнителна финансова помощ за Украйна на срещата на върха на НАТО в Анкара през следващата седмица, коментира премиерът на страната Доналд Туск.

Коментарът му е още един знак, че Варшава засилва по-скептичния тон към източната си съседка, нападната от Русия, пише Bloomberg.

Същевременно британския вестник Telegraph пише, че САЩ са предупредили Полша, че Русия планира въоръжена провокация на територията на източноевропейската страна. Целта на Москва е да провери решимостта на НАТО да защитава всеки от членовете си, както и да отправи предупреждение за спиране за подкрепата за Украйна, отбелязва медията.

„Полша носи голяма отговорност за защитата на източната граница на Европейския съюз (ЕС)“, коментира Туск на пресконференция във Варшава, цитиран от Bloomberg. „Украйна се сражава, но Полша носи основната тежест на защитата на границата и се нуждае от специално отношение“, посочва той.

Туск казва, че вече е инструктирал министрите на външните работи и отбраната относно позицията на Полша на срещата на върха, като подчертава, че Варшава ще продължи да подкрепя Украйна във войната ѝ с Русия.

Полша и Украйна възобновиха исторически спор, свързан със събития от времето на Втората световна война, който достигна кулминацията си с отнемането на най-високото държавно полско отличие от украинския президент Володимир Зеленски.

Като друг знак за обтягането на отношенията между страните Полша реши да не предава на Украйна останалите си изтребители МиГ-29, а вместо това ще ги изведе от експлоатация поетапно. Причината е, че планът „самолети срещу дронове“ не е проработил – според министърът на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш украинците не са спазили договорките по това споразумение.

Риск от руска атака по полска критична инфраструктура

САЩ и преди са предупреждавали Полша за риска руски войници да навлязат на нейна територия, т.е. територия на НАТО.

Полските служби по сигурността също не изключват такава възможност, например сухопътна инвазия на малка група войници или атака с дронове по критична инфраструктура, или симулиран въздушен удар, или хибридна атака в пограничен район на страната.

Такава атака може да бъде представена от Русия като инцидент заради отказ на системите за навигация или пък под претекст, че се провежда някаква спасителна операция. Целта на Кремъл е Полша да преговаря с Русия за изтегляне и спирането на западната подкрепа за Украйна би било основно изискване на Москва.

Източници на медията предупреждават за такъв риск от нападение и над някоя от Балтийските страни, както и че Русия може да се опита да прикрие провокацията, като я припише на Украйна.