Кой печели и кой губи от победата на Петер Мадяр на изборите в Унгария?

16-годишното управление на Виктор Орбан в Унгария приключва, приключи, след като той призна поражението си на изборите от опонента му Петер Мадяр.

При приблизително всички преброени гласове се вижда, че Мадяр печели около 138 места в парламента, което е супермнозинство. Това ще му даде широки правомощия да реформира Унгария, пише Politico.

„Унгарците казаха „да“ на Европа днес, казаха „да“ на свободна Унгария“, коментира Мадяр пред ликуващата тълпа на брега на р. Дунав, като призова лоялните на Орбан в държавните институции да подадат оставка.

Орбан изглежда приема резултатите, защото коментира в реч, че неговата партия Фидес ще „служи на нашата страна и на унгарския народ като опозиция“. Фидес печели 55 места в парламента.

Последиците от гласуването в неделя се простират далеч отвъд границите на Унгария. Медията обобщава победителите и губещите от едни от най-значимите избори в Европа тази година.

Кой печели

Европейският съюз (ЕС)

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща могат да се сбогуват с един от най-упоритите лидери на ЕС, наложил вето върху критични решения на Брюксел, включително финансовата подкрепа за Украйна.

Орбан беше и един от най-гласовитите антагонисти на Брюксел, който подхранваше евроскептицизма, като същевременно подкопаваше върховенството на закона и многократно се съпротивляваше на законодателството на ЕС.

„Унгария избра Европа. Европа винаги е избирала Унгария. Една страна си връща европейския път. Съюзът става по-силен“, коментира Фон дер Лайен малко след като Орбан призна загубата си на вота.

Украйна (с уговорки)

Тази година Орбан наложи вето на заем в размер на 90 млрд. евро за Украйна, договорен от лидерите на ЕС през декември 2025 г.

Унгария се отказа от одобрението си за заема, след като вносът на руски петрол през тръбопровода „Дружба“, който пресича Украйна, беше спрян. Според Орбан това е умишлен ход на Киев, за да се опита да повлияе на изборите, като отслаби унгарската икономика.

Украйна се нуждае от финансиране, за да продължи да отблъсква руските атаки. Президентът Володимир Зеленски поздрави Унгария в неделя вечерта. „Украйна винаги се е стремяла към добросъседски отношения с всички в Европа и ние сме готови да развием сътрудничеството си с Унгария“, коментира той.

Унгария иска да има добри отношения с Брюксел и вероятно ще деблокира заема. Това обаче е горчиво-сладка победа за Зеленски, тъй като встъпващият в длъжност премиер заяви, че се противопоставя на изпращането на унгарски оръжия или пари в брой на Киев, както и на ускореното присъединяване на Украйна към ЕС.

Мадяр обещава също така да постави този въпрос на референдум, което на практика би означавало спиране на процеса предвид големите антиукраински настроения в унгарското общество.

Младите унгарци

Анкетите отпреди вота показаха, че до две трети от унгарците под 30-годишна възраст искат Орбан да си тръгне.

Масови протестни концерти в Будапеща в навечерието на изборите привлякоха стотици хиляди млади унгарци, много от които заявиха, че биха напуснали страната, ако Орбан спечели отново.

Журналисти и лекари

Независимите журналисти се сблъскаха с много трудности в Унгария, след като Орбан пое контрола над 80% от медиите в страната. Въпреки това, независимите репортери се превърнаха в решаващ фактор за крайния резултат. Те разкриха как правителството на Орбан е работило за подкопаване на опозицията чрез тайните служби на страната. Бяха публикувани и телефонни разговори между Будапеща и Кремъл, в които са се обсъждали чувствителни въпроси на ЕС.

Лекарите също са сред победителите, защото Мадяр обещава да увеличи публичните инвестиции в здравеопазването с 1 млрд. евро годишно. Това обещание идва след десетилетие на недостатъчно харчене в здравния сектор, което остави дълги списъци на чакащи, порутени болници, липса на оборудване и в крайна сметка причини изтичане на мозъци от сектора.

Правителството на Орбан в миналото провеждаше целенасочени кампании срещу медиците в страната, като ги обвиняваше за недостатъците на системата.

(Продължава на следващата страница)