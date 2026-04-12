Унгарската опозиция се насочва към супермнозинство, Орбан призна "болезненото" поражение

Опозиционната партия в Унгария „Тиса“ е напът да спечели супермнозинство на парламентарните избори в неделя, сочат първоначалните резултати, цитирани от Ройтерс. Това може да е ключово поражение за дългогодишния премиер Виктор Орбан, съюзник на Русия, който има и подкрепата на президента на САЩ Доналд Тръмп.

При преброени 90% от гласовете дясноцентристката партия „Тиса“ на Петер Мадяр печели 69% от местата в 199-местния парламент, като изпреварва националистическата партия „Фидес“ на Орбан с 28%.

Мадяр призова Орбан да се въздържа от всякакви мерки, които ограничават полето за маневри на следващото правителство. Той също така поиска от президента Тамаш Шуйок да му даде мандат да сформира правителство възможно най-скоро и след това да подаде оставка.

"Призовавам президента да поиска от мен без забавяне като лидер на листата на победилата партия да сформирам правителство и след това да подаде оставка от поста си, каза Мадяр.

Очаква се Шуйок да свика новия парламент в рамките на 30 дни от изборите. Премиерът се избира от парламента с обикновено мнозинство.

Мадяр също така призова председателя на Върховния съд, главния прокурор, ръководителите на медийния регулатор и на службата за защита на конкуренцията да подадат оставки, като заяви, че независимите институции в Унгария са били в плен през последните 16 години.

"С мнозинство от две трети, които ни позволява да променим конституцията, ние ще възстановим системата на взаимен контрол. Ще се присъединим към Европейската прокуратура и ще гарантираме, че демокрацията работи в нашата страна. Никога вече няма да позволим на някой да държи свободна Унгария за заложник или да я изостави", заяви Мадяр. "Унгария отново ще бъде силен съюзник в ЕС и НАТО", добави той.

Орбан призна поражението си, като заяви: „резултатите от изборите все още не са окончателни, но положението е разбираемо и ясно“, цитиран от предизборния щаб на „Фидес“. „Резултатът от изборите е болезнен за нас, но ясен“, допълни той.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства внушителната изборна победа на унгарската опозиционна партия "Тиса", предаде Ройтерс.

"Сърцето на Европа бие по-силно тази вечер в Унгария", написа тя в Х. "Унгария избра Европа. Страната се върна на европейския път. Сега Съюзът ще стане по-силен", добави тя.

Социологическите агенции прогнозираха рекордна избирателна активност, като унгарската телевизия показа дълги опашки пред някои избирателни секции в Будапеща. Данните към 16,30 ч. по Гринуич, един час преди края на гласуването, бяха за 77,8% от избирателите, които са упражнили правото си на глас спрямо 67,8% четири години по-рано.

Ако окончателните резултати потвърдят първоначалните данни, краят на периода на Орбан в управлението след 16 години на власт ще има значителни последици не само за Унгария, но и за Европейския съюз, Украйна и други страни.

Това вероятно ще сложи край на ролята на Унгария на противник отвътре на Европейския съюз и може да открие пътя за заема от 90 млрд. евро за Украйна, блокиран от Орбан.

Поражение на досегашния премиер може да означава и освобождаване на европейски средства за Унгария, които блокът замрази поради „ерозия на демократичните стандарти“ при Орбан, според Брюксел.

Излизането му от управлението ще лиши и руския президент Владимир Путин от основния му съюзник в ЕС и ще предизвика сътресения в западните десни кръгове, включително в Белия дом.

В Унгария победа на „Тиса“ може да открие пътя за реформи, които според партията имат за цел да се преборят с корупцията и да възстановят независимостта на съдебната система и на други институции.

Но степента на тези реформи ще зависи от това дали „Тиса“ ще може да си осигури конституционното мнозинство от две трети, които ще са ѝ необходими, за да отмени голяма част от наследството на Орбан.

Евроскептикът и националист Орбан създаде модел на „нелиберална демокрация“, смятан за модел на движението „Да направим Америка велика отново“ (MAGA) на Тръмп и на неговите почитатели в Европа.

Но много унгарци са все по-притеснени от 62-годишния Орбан след три години на икономическа стагнация и нарастващи разходи за живот, както и от съобщенията, че олигарси, близки до правителството, трупат още богатство.

Орбан представи изборите като избор между „война и мир“. По време на предизборната кампания правителството заля страната с билдобдове с предупреждение, че лидерът на „Тиса“ Мадяр ще въвлече Унгария във войната на Русия с Украйна, нещо, което той категорично отрича.

Мадяр обеща да възстанови западната ориентация на Унгария и да сложи край на зависимостта ѝ от руската енергия до 2035 г., като в същото време се стреми към "прагматични отношения" с Москва. Той също така обеща да разблокира замразените средства от ЕС, което може да спомогне за съживяването на стагниращата икономика на Унгария.

"Още първия ден трябва да приемем антикорупционни мерки и трябва да подадем кандидатурата си за присъединяване към Европейската прокуратура", заяви Мадяр, след като гласува тази сутрин.

Но той беше предпазлив по време на предизборната си кампания, тъй като се стремеше да не отблъсне по-консервативните избиратели.

За разлика от Орбан той не отхвърля по принцип правото на Украйна да се присъедини към ЕС един ден, но програмата на "Тиса" не подкрепя бързо приемане на Киев. Подобно на "Фидес", "Тиса" се противопоставя на квотите на ЕС за приемане на мигранти и ще запази граничната ограда, построена по времето на Орбан за спиране на нелегални мигранти.

Но според анализатори напрежението между Будапеща и ЕС, задълбочено допълнително от ветото на Орбан върху помощта за Киев в размер на 90 млрд. евро, може да се успокои при управление на "Тиса".