Изборите в Унгария може да сложат край на ерата на Орбан и да променят мястото ѝ в Европа

Виктор Орбан, неповторимо подкрепян както от президента на САЩ Доналд Тръмп, така и от Кремъл, може да загуби 16-годишната си власт, упражнявана с желязна ръка, в неделя (12 април), показват обществени допитвания. Много унгарци смятат, че тези избори ще решат съдбата на страната им в Европа, пише Ройтерс.

Орбан, който е най-дългогодишният премиер в Европйския съюз, ръководи Унгария от 2010 г., като укрепи властта си с ограничаване на независимите медии и на демократичните права и чрез изграждане на „нелиберална демокрация“, която му спечели почитатели в крайната десница на Европа и в движението „Да направим Америка велика отново“ (MAGA) на Тръмп.

Но три години на икономическа стагнация и нарастващи разходи за живот, наред със забогатяването на олигарсите, приближени до правителството, разгневиха избирателите.

Предизборната компания на Орбан беше засегната и от съобщения в медиите, че правителството му заговорничи с Москва.

Бившият поддръжник на режима на Орбан Петер Мадяр успешно се възползва от недоволството на унгарците и дясноцентристката му партия „Тиса“ има голяма преднина в повечето обществени допитвания.

Но политолози предупреждават, че избирателите, които не са решили за кого да гласуват, преначертават изборната карта в полза на „Фидес“ на Орбан наред с високия процент етнически унгарци в съседните страни, повечето от които подкрепят управляващата партия. Това създава усещане за несигурност. Те казват, че всичко остава възможно – от супермнозинство на „Тиса“, което може да промени конституцията, до мнозинство на „Фидес“.

„Решаващи“ избори

Залозите няма как да бъдат по-високи за централноевропейската страна с 9,6 млн. души население и за Стария континент.

„Това са едни от най-важните избори в Европа и за Европа от много години насам“, казва Грегоар Рус, директор на програмите за Европа, Русия и Евразия в Chatham House.

„В Москва Унгария се смята за ценен събеседник, предизвикващ смут в рамките на ЕС, който поддържа енергийните връзки... и възприема най-твърдия тон към Украйна от всяка друга страна в съюза. В САЩ Унгария привлече вниманието като лаборатория за суверенистка политика“, отбелязва той.

Публичната подкрепа на администрацията на Тръмп за Орбан достигна връхната си точка тази седмица с посещението на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, който нападна „позорната“ по думите му намеса на ЕС в гласуването. Говорител на Европейската комисия заяви, че изборите са „единственият избор на гражданите“.

Москва побърза да последва примера. В сряда говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че „много сили в Европа, много сили в Брюксел, няма да харесат нова победа на Орбан на изборите“.

Унгария, която критикува санкциите на ЕС срещу Москва, остава силно зависима от руския петрол и газ. 62-годишният Орбан, който посочи спор с Киев за повреден във войната петролопровод, блокира заем на ЕС за Украйна, договорен през декември, в поредния от многобройните конфликти с Брюксел.

Различни виждания

45-годишният лидер на „Тиса“ Мадяр обеща да смаже корупцията, да деблокира милиарди евро под формата на замразени средства от ЕС и да обложи с данъци най-богатите, като в същото време реформира рухващото здравеопазване на Унгария.

Той каза пред Ройтерс, че изборите са за това дали Унгария може да затвърди мястото си като европейска страна и да съживи икономиката си или ще се установи още повече в авторитарния лагер.

„Само още няколко дни и ще видим смяна на режима“, каза Мадяр на митинг в град Бая в сряда, като обеща да намали политическите различия сред унгарците.

„Това е съвсем последна възможност... да предотвратим страната ни да се превърне в руска марионетна държава... Нека не позволяваме на „Фидес“... да изведе Унгария от ЕС“, призова той.

Орбан твърди, че иска да реформира ЕС отвътре и да не напуска блока. Той определи изборите като категоричен избор между „война или мир“, като заяви, че опонентите му ще въвлекат Унгария в бушуващата в Украйна война. „Тиса“ отрича обвиненията.

„Тези избори са за бъдещето на Унгария. Изборът е ясен – зависимост и упадък... или суверенитет, сила и мир“, каза Орбан във вторник.

Крайнодясната партия „Наша родина“ се надява да спечели достатъчно подкрепа, за да стане „балансьор“, като е възможно да открие пътя за оставане на Орбан на власт.

Ако „Тиса“ спечели отмяната на правни и институционални промени, които Орбан въведе с конституционно мнозинство, ще бъде страховита задача за новото правителство, ако то има обикновено мнозинство в 199-местния парламент, казва Марио Бикарски, старши анализатор за Европа в компанията за изследване на риска Verisk Maplecroft.

Това може да доведе до „среда на постоянна законодателна блокада и политическа несигурност“, допълва той.

Но инвеститорите са съсредоточени засега върху възможни позитиви от победа на „Тиса“.

„Край на режима на Орбан би осигурил голяма подкрепа за унгарската икономика“, казва главният икономист на Berenberg Холгер Шмединг в бележка. „Това би премахнало ключово препятствия пред по-тясно европейско сътрудничество... и би открило пътя за по-строги санкции срещу Русия“, допълва той.