Защитавала ли е Унгария интересите на Кремъл пред ЕС?

Унгария е прокарвала интересите на Кремъл пред Европейския съюз, става ясно от серия разговори между външния министър Петер Сийярто и руския му колега Сергей Лавров. Те бяха публикувани от организации на разследващи журналисти от няколко европейски държави - Frontstory, VSquare, Delfi Estonia и ICJK, и цитирани от The Insider.

Според тях по искане на милиардера Алишер Усманов, предадено чрез Лавров, Унгария, подкрепена от Словакия, е настоявала за премахването на санкции на ЕС срещу няколко руски олигарси. Брюксел се съгласи на искането през 2025 година, за да може да бъде удължен срокът на санкциите срещу Русия с още шест месеца. Тогава това беше особено важно, за да може да продължи блокирането на активите на руската централна банка.

Справка в документите на ЕС показва, че през миналия март ЕС действително извади от списъците със санкционирани лица няколко души, сред които и сестрата на Алишер Усманов - Гулбахор Исмаилова. Самият милиардер, както и Михаил Фридман, обаче все още са сред санкционираните въпреки исканията на Унгария и Словакия.

Преди дни американското издание Washington Post публикува, позовавайки се на свои източници, че Унгария редовно е обсъждала с Кремъл разговорите, водени по време на европейските съвети. Първоначално унгарските власти отрекоха, но по-късно външният министър призна по време на предизборен митинг, че действително е дискутирал с Русия въпроси, обсъждани в Брюксел. Тогава Сийярто беше категоричен, че не е споделял чувствителна информация, както и че подобни разговори има и с други свои колеги извън ЕС - със САЩ, Сърбия и други.

В Европейската комисия (ЕК) поискаха разяснения от Будапеща, наричайки публикацията на WP обезпокоителна. От ЕК коментираха по време на обедния брифинг в Брюксел във вторник, че информация за санкциите не трябва да бъде споделяна с трети страни.

Сийярто е редовен посетител в Русия и от началото на пълномащабната война в Украйна, която провокира срива на отношенията между ЕС и Москва, е бил в страната поне 16 пъти по различни причини. При едно от посещенията той откровено призна, че е работил заедно с вицепремиера Александър Новак как да бъдат преодолени санкциите срещу руската енергетика.

В изтеклите разговори Сийярто разказва на Лавров подробности от дискусии на министрите на външните работи на ЕС. Бившият външен министър на Литва Габриелиус Ландсбергис потвърждава истинността на разпространените данни.

Пред Politico той отбеляза, че Унгария е държана настрани от някои теми, защото и други негови колеги са имали опасения за изтичане на информацията.

Тези негови думи пък се потвърждават от материала на разследващите журналисти - Сийярто се оплаква на зам.-министъра на енергетиката на Русия Павел Сорокин, че не му дават достъп до документи за санкциите срещу компанията 2Rivers, базирана в Дубай, и търгуваща с руски петрол.

Причината за това официално е, че Унгария няма законен интерес да иска премахването на фирмата от списъка със санкции. Мерките бяха наложени от Брюксел след данни, че 2Rivers е търгувала с руски петрол, използвайки свои кораби от "сенчестия флот" , прикривайки произхода на петрола (от "Роснефт").

В разговор със Сорокин унгарският външен министър също така настоява руските експерти да му предоставят основания, базирани на унгарския интерес, за да може да поиска отмяната на санкции.

Нито Сийярто, нито Лавров са отговорили на исканията за коментар на информацията, допълва още The Insider.